Tener las dos dosis de la vacuna, clave contra la variante Delta de Covid-19

Aunque la subsecretaria de Salud Municipal, Doris Tejeda, dio un parte de tranquilidad a la población dado que se conoce que la persona infectada con la variante (que llegó a Cali días atrás desde Estados Unidos) mantuvo las medidas protocolarias recomendadas, sin embargo “dado que ya está circulando en la ciudad, se deben extremar las medidas de protección en cuanto al uso de tapabocas, distanciamiento social y sobretodo la vacunación, es lo más importante”, anotó la funcionaria.

Asimismo, Tejeda contó que desde las secretarías de Salud Departamental y Municipal se está realizando el debido proceso de seguimiento, “ya estamos implementando el cerco epidemiológico, que consiste en visitar la persona, verificar si cumplió con las medidas de bioseguridad; tener contacto con las personas con las que ha tenido acercamiento desde su llegada; contactarse con el conductor que la trasladó a la ciudad y demás tripulantes del avión”.

Sobre este caso, la titular de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó: “significa como lo teníamos calculado iba a entrar a Colombia, entró por Cali, entró por un viajero internacional muy responsable que al detectar los primeros síntomas consulta, se hace una prueba PCR y se maneja ambulatoriamente, en un muy buen estado general, pero con la identificación de esta cepa”, detalló Lesmes, quien además descartó que haya otro caso hasta el momento.

La variante delta y sus efectos

La variante Delta caracterizada por ser de más fácil transmisión, se da por la mutación que hacen todos los virus, según explican los especialistas. “El virus muta y los cambios se dan en los sitios donde se une el virus a las células dentro del organismo. Estos cambios de estas variantes han favorecido que se una más fácil a las células por eso es más transmisible, y se sabe las personas que se infectan tienen más cantidad de virus, también por eso favorece que se transmita más fácil”, indicó Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle.

Asimismo, la especialista cuenta que el comportamiento que se ha observado en los países donde ha llegado esta variante, ha sido que “la curva de casos aumenta muy rápidamente porque tiene esa facilidad de transmitir, eso hace que las medidas de restricciones, de volver a reforzar el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, de pronto se tengan que considerar de nuevo. Y el hecho de aumentar los casos, también podría volver a aumentar las hospitalizaciones; volver a tener otro pico, podría ser un escenario”, subrayó.

No obstante, Osorio comentó que en otros países de Suramérica donde ya se ha reportado la variante, “hasta ahora no se ha visto un crecimiento tan rápido como en Europa, Estados Unidos, Asia y África, que por esta variante se han incrementado rápidamente los casos. Puede ser por varias razones. Una, porque no tenemos la suficiente capacidad de vigilancia genómica para detectar los cambios en el tiempo y lo otro, es porque ya hemos llegado a cierto niveles de infección en la población y de vacunación que de pronto retarde un poco esa curva”, acotó.

Entretanto, el doctor Marco Martínez, jefe del grupo médico covid del Valle, comenta que la circulación de esta variante emergente, ya se creía que en el Valle estaba circulando hace unas semanas “por el comportamiento epidemiológico del virus que ha cambiado su forma de presentación”.

El también internista resalta que la Delta “al ser tan contagiosa, la replicación viral es mucho más alta, por ende tiende, a lo que llaman los científicos, evadir el sistema inmunológico, es decir, le hace trucos al sistema inmunológico para que los anticuerpos que tenemos no sean tan efectivos frente a esta cepa”.

De acuerdo con Martínez, una persona contagiada con la variante primitiva (la original de Wuhan) puede infectar a tres personas más, mientras que con la mutación Delta puede infectar a seis personas más.

Por ello, los especialistas recomiendan para contrarrestar los efectos de la variante, mantener rigurosamente el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, higiene de manos, evitar aglomeraciones y tener los sitios ventilados, abrir ventanas y puertas. Así como acceder a la vacuna contra la Covid-19.

Vacunación, clave

Según los especialistas, la vacunación es una de las medidas más efectivas para contener la propagación de esta variantes y las demás. Por ello, hacen el llamado a la aplicación de los biológicos y completar el esquema de vacunación. “Se deben detener las dos dosis de la vacuna para tener protección sobre la cepa Delta. Una dosis de la vacuna sola da el 30 % de protección, dos dosis puede dar entre el 60 y 80 % de protección frente a esta variante”, asegura el médico Martínez.

Por último, la epidemióloga Osorio precisa que con la Delta se podrían observar más casos, “pero si las personas están vacunadas con las dos dosis no esperaríamos que aumenten las hospitalizaciones ni las muertes, pero eso depende de completar los esquemas y mantener las otras medidas de bioseguridad”, asegura.​