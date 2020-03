Tenga cuidado: Bancolombia no envía mensajes de texto para desbloquear claves

Según Bancolombia, es necesario verificar la información por medio de los canales oficiales de la entidad financiera para no caer en estafas. Bancolombia nunca solita a sus clientes información confidencial, personal o financiera como usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, por medio de llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Antes de ingresar la información confidencial, personal o financiera, es necesario hacer doble clic en el ícono en forma de candado que aparece en la barra de dirección para verificar el nombre y la vigencia del certificado de seguridad del sitio. El ícono en forma indica que el sitio es seguro y su información está protegida.

Por desgracia, este tipo de fraude cibernético no se puede bloquear. Para no caer en esta trampa use distintas contraseñas para cada aplicación o registro web o contacte a su banco si cree que la página en la que ingresó sus datos no es confiable.