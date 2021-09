"Tenía que buscar ayuda": las razones de 'Epa Colombia' para reunirse con el expresidente Uribe

"Tenía que buscar ayuda"

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera Rojas explicó las razones que la llevaron a buscar al expresidente.

"Quiero, amiga, que primero mires mi video en el perfil antes de juzgarme. Antes de criticarme. Esto ya no es de derecha, amiga, ya no es de izquierda: esto es mi emprendimiento", inició diciendo 'Epa Colombia'.

Y continuó: "Amiga, yo tenía que buscar ayuda. Ponte en mis zapatos, yo tenía que buscar ayuda. Yo no me quiero morir. Mi seguridad en Colombia no está bien, amiga".

Aseguró que una vez empezó a emprender y "salir adelante", su vida se volvió más difícil; y aseguró que ahora la van a apoyar, apoyarán su emprendimiento y no acabarán su empresa.

"Yo no quiero que por culpa de salir adelante, de tener éxito, le pase algo a mi papá, amiga. Prefiero mil veces que se metan conmigo antes de que se metan con 'la Gerardo', amiga; y yo tengo que buscar personas que cuiden mi seguridad y la de mi familia", agregó.

Afirmó que fue "atacada" por entidades como la Secretaría de Salud de Bogotá y el Invima. "Yo lo único que quería era buscar personas que no me atacaran, porque si cerraban mis peluquerías, ¿de qué iba a comer mi equipo de trabajo?".

"Mi vida se volvió muy difícil. No puedo entrar a un centro comercial, no puedo comerme un helado, no puedo estar expuesta a la calle. Y, pues amiga, yo te quería decir que yo sí necesito ayuda de personas que estén arriba y me colaboren a que mi empresa sea la más posicionada en Colombia, porque aquí es de sacar miles de mujeres adelante, aquí es de ayudar", argumentó

Y aseveró que se tuvo que reunir con el expresidente Uribe "para pedirle ayuda, amiga; porque cómo iba a poder pedirle ayuda si iba a miles de sitios, me cerraban las puertas y no me colaboraban, se burlaban de mí. Amiga, yo tenía que decirle al presidente que me ayudara".