Toma fuerza la papeleta especial en elecciones de consejos juveniles

No es la única alternativa ni es la solución a todos los problemas, pero es válido porque es un mecanismo de expresión democrática importante, esto no se trata de poner a los jóvenes a botar corriente sino que esto debe implicar un compromiso nacional como de los territoriales, del Congreso debe llenar de vida práctica y legal.

¿Qué han hecho desde el Congreso para atender las reclamaciones de los jóvenes?

Me parece importante señalar dos iniciativas que ya aprobamos en el Congreso, que además son de mi autoría e impacta en el empleo juvenil. La primera es la ley de pasantías, es la respuesta a un clamor de los jóvenes porque no logran acceder a su primer empleo cuando salen de la universidad porque no tienen experiencia y no logran acceder a esa experiencia porque nadie les da empleo porque no tienen experiencia, es como un círculo vicioso. La lee determina que todas las prácticas les van a valer después como experiencia profesional.

¿Cuál es la otra ley?

Sólo le falta la firma del presidente, es la ley de licencia parental compartida. Las que más han sufrido en la pandemia son las mujeres, pero en especial las mujeres jóvenes, hoy más del 20% de ellas ni estudian ni trabajan. Acá había una disparidad entre las licencias. En los hombres ahora pasa de ocho días a dos semanas apenas se firme la ley, esperamos que sea a finales de julio, además en la medida que baje el desempleo se podrá extender hasta cinco semanas.