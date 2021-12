Tome nota: estas son las medidas anticovid que empezarán a regir en el país desde el martes

Certificado de vacunación

A partir del próximo martes 14 de diciembre se exigirá el carné de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo a mayores de 18 años para el ingreso a eventos masivos y establecimientos como restaurantes, bares, gastrobares, cines, teatros, escenarios deportivos, conciertos y demás contextos en los que haya aglomeración de personas.

Esta norma, expedida por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1615 de 2021, determina que para participar de eventos presenciales, privados o públicos, los ciudadanos deberán presentar el carné de vacunación con dos dosis, así los aforos podrán ser de un 100 %.

La medida no tiene ninguna excepción, es decir, si el ciudadano no se ha aplicado las dos dosis de los biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el Covid-19, no podrá ingresar a sitios donde exista aglomeración, explicó Gerson Bermont, director de promoción prevención del Ministerio de Salud.

Esta disposición también regula el ingreso de viajeros internacionales a Colombia. Todo esto con el fin de alcanzar la meta en vacunación y protección para el país.

Hasta ahora, a nivel nacional, el porcentaje de vacunación es del 75 % en primeras dosis. La meta para diciembre es alcanzar el 90%. “Vacunas hay, veremos el arribo de más a lo largo de todo el mes de diciembre, de manera que la tarea en este momento está en la responsabilidad de los colombianos de acceder a ellas”, expresó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Ingresos al país

La medida tomada por el Gobierno regulará, a partir del 14 de diciembre, el ingreso de viajeros internacionales a Colombia. Los visitantes mayores de 18 años deben contar con el esquema de vacunación completo, según las recomendaciones técnicas de cada laboratorio (por ejemplo, los de vacuna Janssen tienen una sola dosis; los de AstraZeneca, dos dosis).

Se deberá tener constancia no solo de que el ciudadano está vacunado sino que antes de arribar al país lleva un mínimo de 14 días de haber completado su esquema de inmunización.

“La justificación para ser vacunados 14 días antes del vuelo es que en este periodo de tiempo se logra la protección deseada. Si la persona que va a ingresar al país se vacuna antes de 14 días, deberá presentar, además, la prueba PCR realizada con 72 horas de anticipación. No le vamos a prohibir la entrada a ningún colombiano residente, todos pueden entrar y, para eso, si no se han vacunado debe traer su prueba. Así funciona a la inversa cuando los colombianos van a otros países, nos hacemos la prueba”, afirmó Ruiz Gómez.

Además, quienes ingresen a Colombia deberán diligenciar el formulario pre-registro web de Migración Colombia con la información del viaje en la página de Check-Mig antes de llegar a nuestra nación.

En el caso exclusivo de colombianos, extranjeros con residencia permanente en el país, diplomáticos y sus dependientes de 18 años o más, que no cuenten con el carné de vacunación, que tengan el esquema incompleto o que no cumplan con los 14 días mínimo de haberse aplicado la segunda dosis, deberán presentar una prueba PCR no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

Por su parte, los extranjeros que no residen en Colombia deben contar mínimo con una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y realizar la prueba PCR 72 horas antes del viaje. El Ministro de Salud advirtió que serán las aerolíneas las que deben hacer cumplir la medida y exigir estos requisitos antes del embarque de los pasajeros.

Cabe resaltar que las vacunas válidas para ingresar al país son únicamente las que han sido autorizadas por la OMS y por países reconocidos por las Naciones Unidas. MinSalud publicará de manera informativa los listados vigentes de vacunas y esquemas aprobados, en la página web y en la aplicación MinSalud Digital.

Se debe tener en cuenta, además, que el certificado o carné de vacunación podrá ser presentado de manera física o digital. En Colombia se puede obtener en https://mivacuna.sispro.qov.co/MiVacuna/Account/Loqin o en la aplicación MinSalud digital.

En caso de que el viajero presente síntomas asociados o haya sido diagnosticado positivo para Covid-19, haya tenido contacto con alguien positivo, en los últimos 14 días, debe abstenerse de viajar.

Durante el ingreso y permanencia en el país, las autoridades han recomendado a los viajeros internacionales hacer uso del tapabocas y responder a las llamadas telefónicas de rastreo y seguimiento que realiza el Centro de Contacto Nacional de Rastreo, su asegurador o la Secretaría de Salud local del lugar donde resida en Colombia.

También, hay que recalcar que la violación de las medidas establecidas por las autoridades nacionales, que comenzarán a regir a partir de 14 de diciembre, puede dejar como resultado sanción penal y multas.