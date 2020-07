El toque de queda regirá de 10:00 p.m. a 5:00 a.m durante cada uno de los días en los que estará decretada la medida.

"Esta es una forma de que la gente entienda. No quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego", dijo Roldán.

La gobernadora señaló que fue una determinación concertada con alcaldes del departamento con base en el aumento de casos de covid-19.

El Valle del Cauca registra 15.716 casos de covid-19 y 597 muertes por la enfermedad desde el inicio de la pandemia, según la Secretaría de Salud Departamental.

Se prevé que en las próximas horas se haga público el decreto en el que quedará establecido el toque de queda en todo el departamento.

Cabe resaltar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que durante este fin de semana la ciudad tendrá toque de queda y ley seca, entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m de cada día.

Por eso se espera que el mandatario se pronuncie sobre el anuncio de Roldán, para conocer si respalda o no la decisión.