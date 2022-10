Trinos de Petro sí están teniendo efectos en el mercado, asegura JP Morgan

“La independencia del Banco de la República frente a mí, no significa que la sociedad, ni que como Presidente podamos cuestionar analizar y debatir públicamente sus decisiones y las consecuencias de ellas”. De esta forma respondió el presidente Gustavo Petro a una crítica recibida tras un hilo en Twitter en el que controvirtió la decisión del Emisor de subir las tasas de interés a 10%.

Su argumento central fue que ese ajuste no sirve para contener la inflación y así lo desglosó en seis tuits. Para Petro, el Banrep elevó los intereses para que los inversionistas no se vayan a mercados como Estados Unidos y como alternativa sugirió un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas.

En ese momento el debate pasó de Twitter a los mercados, porque el planteamiento del Jefe de Estado fue una de los razones para que el dólar se trepara el jueves y, para el viernes, Colombia amaneciera con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) más alta de su historia: $4.627,61. La controversia no paró ahí y JP Morgan lanzó un análisis contundente.

“Los tuits recientes de Petro, primero socavando la regla fiscal existente y luego abogando por controles de capital, han agregado una volatilidad significativa a los mercados colombianos”, se lee en una publicación de Ben Ramsey y Gisela Brant, economistas de esa organización.

Es que 280 caracteres, que son el límite para una publicación en Twitter, sí pueden mover la economía. Por eso el análisis en cuestión afirma que aunque Petro minimizó su planteamiento posteriormente, “la desafiante situación macroeconómica de Colombia la deja vulnerable a las preocupaciones de errores de política”.

Más presión al mercado

Para traducirlo a una jerga más colombiana, JP Morgan quiere decir que “el palo no está para cucharas”. La incertidumbre mundial, la aversión al riesgo, la misma reforma tributaria y un amplio cóctel de factores tienen resentido al mercado local y cualquier mínimo mensaje puede agravar las cosas.

Para verlo en cifras, el MSCI Colcap, índice que mide el comportamiento de las acciones más líquidas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), acumula una caída del 14,3% desde la última jornada de negociación de 2021; hasta el viernes había retrocedido a 1.209,10 puntos.

Del dólar ni se diga, la última vez que los colombianos lo vieron por debajo de $4.000 fue el 21 junio. De ahí en adelante su normalidad estuvo alrededor de los $4.400 y particularmente en las más recientes jornadas alcanzó la TRM histórica. Así, el peso ajusta una devaluación del 15,7% respecto al último día de 2021, pasó de $3.981,16 a $4.605,29 (por TRM).

Indicadores como los bonos de Ecopetrol también han sentido el rigor de mensajes fuertes o contradictorios sobre la política minero energética. En enero, durante la fuerte campaña electoral, Bloomberg advertía que los valores de deuda de la petrolera colombiana estaban entre los que más caían en el mundo y la situación no es muy distinta hoy.

Según los analistas del portal en cuestión, la rentabilidad de los bonos de la petrolera estatal vino cuesta abajo desde agosto de 2021, en línea con los primeros mensajes del ahora presidente Petro, quien entre otras cosas dijo en un Space de Twitter el 13 de agosto: “Si un gobierno del Pacto Histórico llega a ganar, ese gobierno debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia (...) el fracking ni se diga, se suspende”.

Allí los analistas observaron más que una simple apreciación en un debate virtual, aunque, no obstante, Petro no ha vuelto a referirse con tanta contundencia a esa situación.

Por todo lo anterior, JP Morgan resume que los activos colombianos han estado cotizándose significativamente más débiles en los últimos días debido a la percepción de un mayor riesgo de política. Y añade que con ese panorama y teniendo en cuenta que hoy el país tiene un complejo panorama por sus grandes necesidades de financiamiento externo, hay una vulnerabilidad importante ante cualquier declaración o postura.

Mensajes fuertes en cadena

Por si fuera poco, el reporte muestra que la idea del presidente sobre tocar el Marco Fiscal de Mediano Plazo para comprar tierras también causa zozobra. “¿Qué prefiere Colombia, no hacer la paz o cambiar el Marco Fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra para pasar 3 millones de hectáreas al campesinado? Hay que cambiar el Marco Fiscal que hizo Duque”, declaró el mandatario en semanas pasadas. Según él, para ese propósito se necesitan $60 billones.

Es que las salidas polémicas, por decir lo menos, han tenido lugar tanto en redes sociales como en actos frente a cientos de empresarios. El 12 de julio, ante un artículo del diario La República que mostraba los movimientos aprobados en la asamblea de accionistas de Ecopetrol para que la junta directiva pasara a tener una vigencia de dos a cuatro años, Petro trinó: “No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias”.

Complementó que es el propietario público el que elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen y, en efecto, para el próximo 24 de octubre está citada una asamblea extraordinaria para escoger una nueva junta en Ecopetrol, en la que el Gobierno le apunta a cuatro nuevos nombres: Mónica de Greiff, Saul Kattan, Gabriel Cabrera y Gonzalo Hernández.

No obstante, el “no nos reten” que usó causó controversia y dio de qué hablar; en tanto, durante el cierre del congreso Andesco el 9 de septiembre Petro le ordenó al Ministerio de Minas y Energía asumir las funciones de la Creg, en atención a los altos precios de la energía en el país. Quienes lo presenciaron en vivo y en directo quedaron asombrados y, por su puesto, fue otro asunto que marcó agenda durante los siguientes días.

“Creo que han sido tremendamente perjudiciales las declaraciones de los funcionarios del Gobierno recientemente porque no solo describen políticas muy drásticas que representan cambios muy grandes (...) además son muy erráticas; un día uno dice una cosa, al día siguiente dice otro otra cosa, sale después el ministro de Hacienda a desmentirlo; entonces eso genera mucha incertidumbre”, analiza Javier Mejía Cubillos, profesor de la Universidad de Stanford.

Según él, la mezcla de mensajes fuertes y contradicciones resulta muy perjudicial para los mercados, que tratan de anticipar escenarios para tomar decisiones. Al final eso se traduce en volatilidad y pérdida de valor del peso, a pesar de que también influyen factores externos.

“Cualquiera que vea los datos con algo de cuidado se da cuenta de que Colombia se ha visto particularmente afectada y está claramente relacionado con las declaraciones y anuncios del presidente y del equipo del Ministerio de Minas, en particular. Los inversionistas están preocupados porque sienten que el escenario no es claro”, complementa Mejía Cubillos.

Es que no solo es Petro el de las posturas fuertes. El viernes pasado, durante el Congreso Naturgas, una frase de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, volvió a poner a la cartera mineroenergética en el centro de las miradas: “El mensaje ha sido muy claro por parte del presidente de la República, no habrá exploración nueva de hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No comprendo que parte de esa frase no ha podido entenderse”.

La contundencia y el escenario donde transmitió el mensaje llamó la atención. En este sentido, Raúl Ávila, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, insiste en que cualquier declaración sea pública o a través de redes sociales tiene implicaciones bastante fuertes.

“Ahí se dan señales al mercado y, dependiendo el tipo de información que se maneje, hay un impacto muy fuerte. De alguna u otra forma hay que tener en cuenta que son declaraciones que puede derivar en indicativos de inversión o desinversión. Es de mucho cuidado y recelo como se divulgue esa información. Se debe ser estratégico y tener cuidado”, añade Ávila.

Al rescate

En medio de todas estas turbulencias, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es casi que el “salvavidas”. En al menos tres ocasiones ha tenido que contradecir a compañeros de gabinete, entre ellos el propio presidente Petro.

La semana pasada le pasó dos veces. La primera, el jueves, tras la trepada del dólar y los trinos de Petro ante la subida de tasas del Banrep. “Yo quiero señalar en forma muy enfática, en nombre del presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los egresos de capital”.

La segunda fue el viernes, cuando desmintió a la viceministra Ruiz y apuntó que no ha sido tomada la decisión de cesar la exploración de hidrocarburos. Y, en una medida similar, el 3 de julio, siendo apenas designado en la cartera de Hacienda, precisó que el país debía seguir exportando petróleo y buscando más gas, en una corriente diferente a la de Petro.

Para Mejía, de la Universidad de Stanford, al final los anuncios del actual Gobierno son más duros que los que ha hecho cualquier otro gabinete en el pasado. “Por ejemplo, siempre los presidentes han opinado sobre el Banco de la República, pero los tonos hacen la diferencia”.