Los recientes pronunciamientos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos sobre dos de las vacunas que se están aplicando en el mundo han generado revuelo internacional.

Por su parte, la EMA ha dicho que hay “un posible vínculo” entre la aparición de trombos y la vacuna producida por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Mientras tanto, la FDA recomendó este martes suspender el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por el posible desarrollo de coágulos de sangre.

¿Qué son los trombos?, ¿cómo se producen y qué efectos pueden tener en la vacunación? El presidente de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), José Oñate, habló con Vanguardia y explicó estas reacciones.

Lea además: Vacuna de AstraZeneca muestra alta efectividad contra el Covid-19

En modo de conclusión, el experto indicó que aunque aún se estudian los casos mencionados, para él los riesgos que traen las vacunas son escasos y la inmunización con estos biológicos “es es el gran paso que da la humanidad para volver a la normalidad”.

Vanguardia: ¿Qué son los trombos y qué pueden generar en las personas?

José Oñate: para que las personas entiendan, podríamos decir que son coágulos. El proceso de trombosis no es más que la activación del proceso de coagulación que puede obstruir los vasos sanguíneos y puede generar compromisos de los órganos afectados. Esos son los trombos en un lenguaje muy sencillo. Son coágulos.

¿Por qué se producen los trombos o coágulos?

Existen muchas causas que producen trombosis. La más común es el proceso de arteriosclerosis que produce un daño de la capa que está por dentro de los vasos sanguíneos, en donde se produce una inflamación que activa la formación de trombos y es ahí donde vienen las enfermedades más comunes que son infarto cardíaco y la trombosis cerebral.

Lea también: La pandemia evoluciona de manera inestable en el mundo, advierte OMS

¿Cuál cree que puede ser la posible causa para que la vacuna AstraZeneca genere trombosis?

Es importante aclarar que se ha descubierto una reacción muy rara en este proceso de trombosis asociado a la disminución de las plaquetas, en algunas personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Entonces es un evento muy raro y todavía no sabemos cuáles son las causas. Hay varias hipótesis que pretenden explicar cuál puede ser la causa, pero hasta el momento solo se sabe que existe una activación de las plaquetas.

Nosotros en la sangre tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. En los rojos va la hemoglobina y en los blancos están los leucocitos. Existe una activación de las plaquetas que inicia una cascada que genera la aparición de los trombos, los cuales pueden generar compromiso de algunos órganos. Hasta el momento no se sabe cuál es la relación que hay entre los trombos y la vacuna.

Tres de cada millón de personas que reciben la vacuna de AstraZeneca pueden presentar coágulos en la sangre. ¿Cuál podría ser la causa generadora de trombosis en unas personas y en otras no?

No sabemos con exactitud qué es lo que es lo que hace que en unas personas genere esto. No se sabe con exactitud qué hace que unas personas puedan presentar trombosis y otras no. Propongo un ejemplo. Una de cada 100 personas, al año, genera coágulos de sangre cuando viaja en un avión. Una de cada 2 mil mujeres al año desarrolla trombosis al tomar anticonceptivos.

Entonces lo que se ha observado, es que la posibilidad de generar trombosis luego de aplicar esta vacuna, es mucho menor a generar trombos cuando no están vacunados. La posibilidad de desarrollar trombosis en la población general es mayor a la de los vacunados.

Este es un proceso adverso, raro y al que hay que prestarle mucha atención, pero tenemos que decir que el beneficio de vacunarnos es muchísimo mayor y no se compara con este pequeño riesgo de tener trombosis.

¿Cómo se puede identificar la trombosis en una persona?

Es normal que una persona que esté vacunada presente eventos adversos que son comunes. La mayoría de esos eventos son leves o moderados como dolor de cabeza, fiebre, cansancio, dolor en las articulaciones, náuseas, sensación de malestar general, dolor muscular.

Mientras tanto, la trombosis produce un dolor de cabeza muy intenso que nunca antes la persona había sentido, visión borrosa, dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, dolor en la barriga, irritación, inflamación interna, picazón y presencia de moretones o manchas de sangre en sitios diferentes a donde se aplicó la vacuna. Estos son los síntomas que debe alertar a la persona.

Como médico, ¿aconseja que Colombia continúe con la vacunación con el biológico producido por AstraZeneca, a pesar de que la semana pasada la EMA haya dicho que hay una posible relación entre los trombos y la vacuna?

¡Claro que sí! Todas las vacunas debemos utilizarlas siguiendo el plan que tenemos para generar lo antes posible la inmunidad de rebaño. Estos eventos adversos se pueden presentar. Igual pasó con la de Pfizer-BioNTech. Pero los resultados que han mostrado los vacunados han sido grandes beneficios.

Lo que se debe hacer es acatar la recomendación de la farmacéutica: no aplicar la vacuna en mayores de 30 años y tampoco en quienes han presentado enfermedades autoinmunes trombóticas.

¿Confía en la vacuna de AstraZeneca para combatir la COVID-19?

La vacuna de AstraZeneca ha demostrado eficacia e inmunidad, a pesar de estos eventos adversos. Los beneficios de esta vacuna están totalmente demostrados con Inglaterra, por ejemplo, que está muy cerca de la inmunidad de rebaño.

Este martes la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos, pidió suspender el uso de la vacuna de Johnson & Johnson porque en seis personas se presentaron coágulos. Como médico, y a pesar de esto, ¿le da visto bueno a la vacuna de Janssen?

Lo que dijo la FDA es algo normal. Son procesos rutinarios que se dan para vigilar los resultados de las personas vacunadas. Tengamos en cuenta que, de 7 millones de personas que han recibido esta vacuna en Estados Unidos, solo seis presentaron problemas de trombosis. Cuando la vacuna aterrice en Colombia, se debe empezar a inocular para lograr la inmunidad de rebaño.

Esta semana, Gao Fu, director de los Centros para el Control de Enfermedades de China (CDC), propuso combinar las vacunas para así poder generar más eficacia. ¿Está de acuerdo con este planteamiento?

Es posible. Sin embargo, para poder hacer esto, se necesitan evidencias científicas: datos e informaciones que provengan de estudios científicos que nos permitan establecer que esa propuesta puede ser aplicada en todas las personas.

¿Cree que el Gobierno Nacional avanza bien en el Plan Nacional de Vacunación?

Por supuesto que no, tenemos muchos problemas. Van 3 millones de personas vacunadas. Es un gran avance, pero necesitamos buscar la manera de poder inocular a las personas de una forma mucho más rápida y acelerar la logística. Acá no tenemos (buena) disponibilidad de los biológicos. Necesitamos que, vacuna que llegue, vacuna que se pone.

¿Cuándo cree que Colombia llegará a la inmunidad de rebaño?

Es complicado, los cálculos que hace el Gobierno Nacional indican que a final de año ya podremos hablar de inmunidad de rebaño. Si miramos el cronograma del gobierno, en la medida que van pasando los meses se va acelerando el proceso de vacunación porque están llegando más biológicos. Confío en que a final de año se cumpla por completo el Plan Nacional de Vacunación y así podamos lograr la inmunidad de rebaño.

¿Qué le diría a las personas que no se quieren vacunar?

La vacuna trae muy buenos beneficios. Hasta el momento, desde el punto de vista científico, no hay ninguna razón para no vacunarnos. En Colombia se han podido controlar grandes enfermedades gracias a los procesos de vacunación. Los biológicos cada vez están mostrando ese gran efecto sobre la protección personal, pero también sobre el gran beneficio colectivo. La vacunación es el gran paso que da la humanidad para volver a la normalidad.