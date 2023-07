Una niña que fue víctima de abuso sexual por parte de un vecino recibió una conmovedora carta de la justicia. En ella, el Tribunal Superior de Bogotá le explicó que su agresor recibirá una condena en prisión y le detalló como fue el actuar de los jueces.

"Este Tribunal, que está conformado por tres jueces, conocimos y resolvimos tu caso. Escuchamos y revisamos con mucho cuidado lo que contaste en juicio sobre lo que te pasó el 10 de agosto de 2018. También escuchamos lo que relataron otras personas, como tu mamá”, inicia la carta dirigida a la niña.

La misiva es también la sentencia condenatoria contra un hombre identificado como Marco Antonio Taborda, encontrado culpable de abusar de la niña. Su pena será de nueve años de prisión.

“Estudiamos todas las pruebas y sabemos la lamentable situación que viviste con tu vecino, Marco Antonio. Tanto el juzgado que atendió inicialmente tu caso, como el Tribunal, encontramos que fuiste llevada –con engaños y mentiras– al apartamento de él. Te pidió que entraras y, como no quisiste, al regresar al parque, en las escaleras del edificio, tocó una parte de tu cuerpo privada e íntima”, detalló el Tribunal.

El fallo es de los magistrados Carlos Andrés Guzmán, Luis Enrique Bustos y Mario Cortés.

“Cuando una persona hace algo así con un niño o niña, como lo que hizo tu vecino contigo, comete un delito que se castiga con cárcel”, continuaron los magistrados a la niña denominada como “AB” para proteger su identidad.

Los magistrados le relataron a la menor que Marco Antonio estará nueve años en la cárcel y que, en ese tiempo, espera que el agresor reflexione sobre lo que hizo y aprenda que no es correcto volver a abusar de un niño.

“Eso es gracias a que tuviste la valentía. Finalmente, queremos que sepas y tengas la tranquilidad de que tú no hiciste nada malo, tú no propiciaste lo que te pasó, ni eres culpable de ello. Tú, como es natural, creíste que las intenciones de tu vecino eran buenas, y eso no te hace responsable de nada. Te animamos a que asistas a terapia, pues podría ser de gran ayuda y bienestar para ti”, finaliza la carta.

En septiembre de 2022 también se registró una sentencia pedagógica. En ese entonces fue la Corte Constitucional quien dedicó un apartado del fallo, solamente, a explicarle a un niño un fallo que la justicia había tomado en su favor.

En síntesis, el niño tenía derecho a media pensión de sobreviviente debido a que su madre falleció el 26 de julio de 2015 en un accidente de tránsito. Sin embargo, su padre –quien quedó a cargo de la custodia–, no solo dejó de invertir en él dicho dinero, sino que lo habría abusado sexualmente.