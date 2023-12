Turista dominicano fue drogado y robado por una mujer que conoció en Tinder

Continúa la racha de hurtos con sustancias químicas a extranjeros que por estos días visitan la ciudad durante la temporada decembrina.

El suceso más reciente fue reportado por la emisora Blu Radio. De acuerdo con el medio, el ciudadano dominicano Dalfren Martínez fue víctima del robo de sus pertenencias bajo esta modalidad en el sitio en el que se estaba hospedando en el barrio Calazans, occidente de Medellín.

Entérese: La historia del falso fiscal que logró que a un hombre le dieran 25 años de cárcel

De acuerdo con Jesús Castellón, allegado a la familia de la víctima, Martínez contactó a través de la plataforma Tinder a una mujer. Según detalló Castellón, la mujer presuntamente oriunda de Medellín llegó el pasado fin de semana hasta el apartamento de Calazans para departir un rato con Martínez.

“La chica llega por medio de un Uber a la ubicación que él le da. Allí departen en el departamento porque la idea era salir un rato. Luego ella lo convence de que se queden en el apartamento tomando algo, antes de salir a la discoteca. Él accedió y solo recuerda lo que pasó hasta casi la 1:00 a.m. cuando se tomó un último trago”, comentó Castellón a Blu.

El allegado señaló que Martínez fue despertado al otro día por el dueño del alojamiento ya que la familia de Martínez lo había contactado pues llevaban un día sin saber de él.

Lea también: Gobierno tiene listo decreto que fijará aumentos de hasta 5 % para los avalúos catastrales en el 2024

“Él manifiesta que no se acuerda de nada. Cuando revisan el alojamiento ven que no aparece el televisor. Ahí se dan cuenta que a Dalfren lo robaron. Luego revisaron y se dieron cuenta que no aparecían 500 dólares, un Iphone 10, un Iphone 15 Pro Max así como otros elementos personales de él. También se llevaron las tarjetas y se gastaron como 700 dólares”, añadió Castellón.

Finalmente el allegado se quejó de que la Policía, al llegar al lugar de los hechos ni siquiera llevó a Martínez a un hospital. Este fue remitido por sus propios medios al Hospital Pablo Tobón Uribe donde no se ha identificado la droga que le fue suministrada para cometer el hurto debido a la demora para llegar al centro médico, según dijo el allegado.

Además: “Tenía un amplio prontuario criminal y seguía en la calle”: Familiares de adulto mayor asesinado por un delincuente en Bucaramanga

“Además nos tocó poner la denuncia virtual, porque, como se sabe, la Fiscalía no trabaja en estos días. Yo solo quiero alertar a la gente, porque el chance de recuperar las cosas es poco. Esta gente es una banda de profesionales en este tipo de hurtos”, alertó Castellón.

Con información de El Colombiano.