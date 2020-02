$!Uber regresó: ¿Legal o ilegal?

La respuesta del gobierno

Carmen Ligia Valderrama, Superintendente de Transporte, en diálogo con El Colombiano, dijo que el Estado no tenía información sobre esta decisión de la compañía: “Nos enteramos de la decisión de Uber a la vez con los colombianos, no teníamos idea de lo que iba a pasar”.

Por ahora, el Gobierno ha hecho los requerimientos a la empresa para obtener “toda la información y saber de manera precisa en qué términos es que está ofreciendo el servicio. No podemos tomar decisiones por noticias, o por situaciones que se conocen en redes sociales”.

No se conoce cuánto se tomará el estudio de viabilidad de operación de Uber, pues según confirmó la funcionaria, todo dependerá de “la cantidad de información y lo que gastemos en estudiarla. Puedo garantizar que estamos procediendo cuanto antes”.

En este camino, no se conoce qué garantías tendrá el conductor y Valderrama prefirió no pronunciarse debido al riesgo de prejuzgamiento.

Vacíos en la parte jurídica

Expertos consultados por Vanguardia consideran que en la parte jurídica se siguen presentando vacíos sobre la relación laboral que se pueda generar.

Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explica que el modelo sigue siendo un esquema que complejiza el reconocimiento de derechos laborales a los conductores, que exterioriza toda la responsabilidad en el cliente final y el conductor y, que definitivamente demuestra que requiere una intervención legal o jurisprudencial que permita corregir esos temas para que sean considerados verdaderos trabajadores merecedores de derechos adscritos a la seguridad social.

Por su parte, David Murillo, docente universitario, considera que “este tipo de transporte genera muchas problemáticas sobre el tipo de contratación de los conductores, el riesgo que existe tanto para conductores como pasajeros en temas de asegurabilidad en caso de accidente”.

Murillo considera que es imperiosa una regulación que armonice la necesidad del servicio y la garantía de los derechos de los conductores y pasajeros.

Además, “las personas pueden preferir este tipo de servicio de transporte por facilidades tecnológicas (usar el Smartphone y esperar al interior de su casa o de un establecimiento de comercio el servicio de transporte sin tener que exponerse a los peligros de la vía pública), por la mejor calidad, limpieza y confort de los vehículos y, por la amabilidad que pueden encontrar en sus conductores”, dice el docente.

Congresistas reaccionaron

Ante el anuncio del regreso de Uber, congresistas han resaltado la necesidad de que con rapidez se regulen las plataformas de transporte en el país, algo que no está contemplado en la normativa existente.

El primero en reaccionar fue Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y quien lidera el proyecto de ley 292 con el que se pretende la regulación de estas aplicaciones, que ya está en curso en el Congreso y estaría listo el próximo mes.

“Hoy Uber cambia su forma de contratación para volver a operar. Es válido jurídicamente, pero no soluciona el fondo del asunto. Es urgente que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley 292 para regular de forma completa, acertada e inteligente”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

De igual manera, el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Gabriel Santos, también destacó la necesidad de que se avance en la regulación de las aplicaciones de transporte y comentó que esta nueva modalidad presentada por Uber en su regreso a Colombia no los exime de la sanción ya impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Creo que esto de alguna forma no cambia el panorama pero sí le imprime una necesidad de urgencia, de sacar este tema adelante con rapidez. Esto demuestra que el Estado Colombiano, en su lentitud, se enfrenta a un fenómeno al que no se había enfrentado antes (...) desde el Congreso de la República tenemos que sacar esa normatividad que regule algo que no es ilegal, sino que no está contemplado en la normatividad existente”, afirmó Santos en entrevista con Caracol Radio.

De igual manera, el senador Jorge Robledo del Polo Democrático, se refirió al reajuste de la plataforma que pasó de brindar un servicio de transporte, a ofrecer contratos de alquiler de vehículo con conducción.

“A la conclusión que hay que llegar es a que este es otro engaño de la empresa. Ahí no hay ningún cambio realmente sustantivo. Todas las ilegalidades de la empresa se mantienen intactas”, señaló el congresista en rechazo al retorno de la aplicación.

Para el senador, la nueva medida con la que Uber se reinventó, “es otra argucia de Uber para seguir violando la constitución y las leyes de Colombia. Presentar como legal lo ilegal”.