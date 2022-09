Un cajero entregó $9 millones por error, en Barranquilla

El hecho se registró en la tarde de este miércoles en el centro comercial Viva, al sur de Barranquilla. El joven Ronald Vásquez, diseñador gráfico de profesión, acudió al cajero para entregar un monto menor. Se sorprendió. La máquina le arrojó 9.000.000 millones de pesos.

La familia del joven relató que Vásquez se asustó al tener en sus manos el dinero en efectivo. Se dirigió a la sede de Davivienda y en efecto, allí encontró otro usuario que reclamaba porque el cajero no le había entregado la suma que pidió retirar.

“Mi hijo entregó esa plata porque pensó en el señor, en el que tiene su plata allá en el banco. Se devolvió tranquilo para la casa porque él nunca ha visto un mal ejemplo”, dijo Darío Vásquez, padre del joven, a Atlántico Noticias.

“Él se acordó que su mí, que soy taxista. Siempre he devuelto a los clientes billeteras, relojes, celulares, que me han dejado en el carro. Uno tiene que ser honesto, él se dirigió a hablar con la gerente de Davivienda y a devolver esa plata que no le pertenecía”, puntualizó Darío Vásquez.

En julio del año pasado, también en Barranquilla, una mujer denunció que un cajero automático le entregó un millón de pesos en billetes falsos. Quien puso la alerta indicó que estaban mal elaborados.

“Retiré un millón de pesos. Como era día de quincena nadie espera que un cajero le entregue a uno un millón de pesos falsos. Retiré el dinero y me dirigí a otra entidad bancaria para pagar unas obligaciones financieras, pero me detuve en una tienda a comprar y para sorpresa mía, al momento de cancelar con un billete de 50.000 pesos, la cajera me dice que el billete era falso, entregué otro y me dice que también está falso”, había dicho Nurys Morales a Emisora Atlántico.