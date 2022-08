"Un Ejército que empiece a prepararse para la paz": presidente Petro

Durante el evento fueron reconocidos ante las Fuerzas el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Helder Fernán Giraldo; el comandante del Ejército, el mayor general Luis Mauricio Ospina; el comandante de la Armada Nacional, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides y el comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general Luis Carlos Córdoba.

El encuentro estuvo enmarcado por un minuto de silencio a las uniformados de las Fuerzas Militares que han fallecido cumpliendo su labor y también por reconocimientos y honores al presidente Petro. El mandatario reiteró, como en varias ocasiones, la solicitud de cambio en Colombia que piden los ciudadanos.

“La población de Colombia mayoritariamente votó por un cambio de rumbo, de alguna manera a través de sus vivencias del duro existir para la mayoría de regiones recónditas, desde una juventud primera que quisiera ilusionada tener otro tipo de el país, del que observa, del que vive. Brotó un deseo que se volvió mayoría de cambio, cambiar el país”, afirmó Petro.

El mandatario colombiano aseguró que deberán continuar las cosas positivas en Colombia, las tradiciones, la cultura y lo que le hace bien a la sociedad, pero reiteró que los aspectos negativos deberán ser cambiados, esto también si se llegan a ver involucradas las Fuerzas Militares, además hizo un llamado rechazando que entre colombianos se maten.

“Como presidente no tendría sentido serlo si no fuera para tratar de obtener los pilares fundamentales de una paz que se vuelva definitiva en el futuro. Esa es la gracia de ser en este momento presidente. Condenar a Colombia a la guerra, a la violencia no merece la pena una medalla, no merece ser mencionado en papeles de los libros de historia, en palabras”, explicó Petro.

Y el mandatario reiteró: “Eso no se merece una sociedad, un país, pasaremos indudablemente a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento de Colombia todas y todos ustedes, soldados y generales, si construimos la paz”.

El presidente aseguró que se debe cambiar la concepción y existencia misma de las Fuerzas y que principalmente se centren en la paz, cambio que reiteró Petro es el que han solicitado los colombianos.

“No se trata de cambiar un general por otro, un nombre por otro, o un ascenso por otro, se trata de cambiar la concepción misma, la existencia misma. Lo que se le demanda por parte del pueblo de Colombia si nos atenemos al resultado del 19 de junio es un Ejército que empiece a prepararse para la paz, que termine si lo logramos con un Ejército de paz”, afirmó el mandatario colombiano.

Finalmente, el presidente Petro aseguró que en la construcción de paz no puede haber un conflicto entre el campesinado y los soldados, además destacó la importancia que tienen los campesinos para todos los colombianos. También le reiteró a las Fuerzas que más allá de ser su comandante, trabajará junto a ellos en todas las regiones.

“Primero es el hombre y la mujer que el fusil. Si logramos esa priorización, la sociedad afuera va a entender (...). Toca estar en el territorio, no hay otra manera por lo menos de entender, entender el país implica meter la botas en el barro, eso no se hace de otra manera, todos ustedes las han metido, yo también, y quiero seguirlas metiendo. Sepan que el presidente no es solo su comandante en jefe, sino su hermano”, concluyó Petro.