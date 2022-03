Un millón de estudiantes en Colombia, afectados por irregularidades en el PAE

Las entidades territoriales donde no se ha iniciado este programa desde que los colegios iniciaron clases este año son Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre.

Adicionalmente, el ente de control detectó que otras cinco entidades territoriales como Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca y Boyacá no están operando en un 100%.

“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

En el seguimiento que hizo la Contraloría para vigilar el PAE se visitaron 150 instituciones educativas oficiales de las 36 entidades territoriales donde se ejecuta el plan.

Además: Seis menores y dos adultos lesionados tras siniestro de bus escolar en Cali

Durante las visitas se pudo corroborar que el 34% de los colegios oficiales no estaban realizando entregas de alimentos.Además, se evidenció que las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE presentaban deterioro y falta de menaje en las sedes educativas.

El 16% no cuentan con cocina, el 26% no tiene lugar de almacenamiento, el 15% carecen de comedor y el 22% no disponen de un sitio para refrigeración de alimentos.

Se identificó, por otro lado, que en menos de la mitad de las instituciones educativas visitadas (47%) se está cumpliendo con la Modalidad Preferente de Ración Preparada en Sitio, mientras que en el 39% de las instituciones educativas se está atendiendo bajo la modalidad de Ración Industrializada y el 14% bajo la modalidad comida caliente y transportada.

También le puede interesar: Comunidad en el Putumayo denuncia que el Ejército reportó como disidentes a 11 campesinos asesinados

De igual manera, la Contraloría identificó que en el 37% de las instituciones educativas aún no están conformados los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y en el 77% no han sido conformadas las veedurías ciudadanas al PAE.

Así mismo, la Contraloría pudo identificar que 20 entidades territoriales presentan prontas fechas de caducidad en la contratación para la operación del Programa en la actual vigencia.

La Contraloría prendió las alarmas con el fin de que las entidades territoriales atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, con base en que el sector educativo es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de gestión pública y en su gran mayoría es financiado por recursos del presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia por parte de este órgano de control.