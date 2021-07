Un millón de pesos en billetes falsos entregó cajero automático

“En el día de ayer estuve en el Banco Caja Social, retiré un millón de pesos. Como era día de quincena nadie espera que un cajero le entregue a uno un millón de pesos falsos. Retiré el dinero y me dirigí a otra entidad bancaria para pagar unas obligaciones financieras, pero me detuve en una tienda Ara a comprar y para sorpresa mía, al momento de cancelar con un billete de 50.000 pesos, la cajera me dice que el billete era falso, entregué otro y me dice que también está falso”, dijo inicialmente Nurys Morales, a Emisora Atlántico.

Anotó que tras el percance de lo que le estaba pasando se regresó al banco “y cuando llego me encuentro con otras personas, que también habían retirado dinero, presentando la misma queja. Una señora dijo que retiró 800.000 pesos y todos eran billetes falsos. Eso pasó en la sede del Banco Caja Social de la sede de Metrocentro en Barranquilla”.

Lea también: Llegó el pago de la prima, no la descuide

“La señora estaba llorando. Ella decía que ese era el dinero que le mandaba el esposo para la compra de los alimentos del mes. Pero el banco le dijo que solo dentro de un mes le podían responder por lo sucedido. Eso fue lo que nos dijo el banco a todos los afectados. Pero en el caso mío, no me recibió la queja porque no soy la titular de la cuenta, es de mi esposo, pero él trabaja fuera de la ciudad. Nos dijeron que en un mes es que nos van a resolver, o sea que dejaremos de pagar obligaciones financieras. Y la sorpresa que nos llevamos es que mi esposo lleva trabajando ocho años con ese banco”, anotó.

“No hemos encontrado un banco humano, no encontramos un banco con vocación de servicio al cliente y que se ponga en los zapatos de nosotros. Es cierto que ellos tienen que realizar una investigación, es lo que corresponde, pero ellos se pusieron en una actitud que no era la mejor. Estaban groseros, altaneros, mandando a la gente a salir del banco”, aseguró.

La señora Morales reveló que fueron varios casos los que ella presenció con este mismo problema. “Y una señora que estaba ahí en el banco, nos comentó que la semana pasada fueron unas 20 personas las que tuvieron este mismo problema”.

Puede leer: Así se liquida la prima de junio para servicio doméstico

“Cave aclarar que el millón de pesos fue en puros billetes de 50.000. Todos tenían la misma serie. Cuando me puse a detallar los billetes me percaté de que todos tienen la misma serie. La plata cuando es falsa no tiene ese olor característico del dinero, pero yo no me iba a bajar el tapabocas para oler si era plata o detenerme a revisar si era un billete falso o no. Cuando me puse a verlos billetes pude comprobar que todos los billetes eran falsos. Se nota a leguas que están falsificados, es un papel que no tiene marca de agua, las letras estaban unas encima de otras. Hay un billete que no tiene ni el número de 50.000 completo”, aseveró.

Terminó diciendo que cuando le dijo a una de las funcionarias del banco que, si ellos no llevaban un consecutivo del dinero que ingresan al cajero automático, “me dijo que el banco no se encarga de aprovisionar a los cajeros, que es lo hace otra empresa. Pero me aclaró que ellos no llevan el consecutivo de los billetes”.

La entidad bancaria de Barranquilla no se ha pronunciado sobre este hecho y sobre la denuncia que hizo la señora Morales, de que ya este caso se había presentando en ese mismo cajero semanas atrás.