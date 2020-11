Un positivo de Covid-19 obliga a suspensión y aislamiento de plenaria de la Cámara

Cuando la discusión llevaba cerca de dos horas, se anunció que el representante liberal Alejandro Chacón, que fue presidente de la Cámara entre 2018 y 2019, dio positivo para covid-19. ¿El principal problema? Que Chacón estuvo en la plenaria presencial realizada el miércoles, que duró hasta pasada la medianoche, en la que se hundió la reforma política.

Fue el representante Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, quien puso la discusión sobre la mesa. Al pedir una moción de orden, aseguró que “ayer (Chacón) estuvo con muchos de nosotros conversando en la plenaria. Creo que debería la mesa directiva hacernos la prueba a todos y quiero llamar a la responsabilidad”. En ese sentido, Cuello aseguró que no entendía cómo un congresista, a pesar de los síntomas, acudiera a una plenaria. También pidió que les hicieran la prueba de manera inmediata.

En ese sentido, el representante Germán Blanco, presidente actual de la Cámara, explicó que no tenía ninguna utilidad hacer la prueba este jueves, pues se debe esperar hasta 72 horas para que los resultados sean confiables.

“Lo que se recomienda es un aislamiento voluntario, casi que obligatorio, porque todos podemos ser portadores. Ni siquiera pueden abordar un avión a su ciudad de origen, porque para hacerlo se tiene que llenar una aplicación sin mentir, pues de hacerlo se estaría cometiendo un delito”. En ese sentido, criticó a Chacón porque “a pesar de sus síntomas, decidió ingresar al recinto y no haber buscado de manera inicial la consulta médica con su EPS para prever una situación como esta, que se convierte en una circunstancia delicada y grave”.

Después, Blanco le dio la palabra a la representante María José Pizarro quien señaló que habló con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, quien le indicó que la prueba no se puede realizar hoy y que este despacho distrital “está a disposición de hacerle la prueba a todos los representantes”. También insistió en que “nadie puede salir, ni siquiera los que han dado positivo en el pasado. No pueden viajar en avión. La recomendación es que todos los representantes se queden en Bogotá hasta el sábado”.

Sin embargo, esto último no cayó, al menos no para el representante Juan Diego Echavarría quien dijo que tiene programado un viaje para esta noche y que lo hará. “Yo quiero hacer un llamado a la sensatez y no podemos manifestar a que vamos incurrir en un delito. Yo no tuve ningún contacto con Chacón, solo lo vi en la plenaria y no me quité el tapabocas. ¿Por eso me dirán que no puedo abordar un avión y que si lo hago incurro en un hecho delictivo? No podemos entrar en pánico”. Al término de su intervención, varios de sus compañeros aplaudieron.

No obstante, el secretario de la Cámara, Jorge Mantilla, reiteró que también habló con el secretario de Salud quien le indicó que los 169 representantes a la Cámara, así como el personal de la Secretaría y de logística, “debemos inmediatamente ubicarnos en nuestras residencias y apartamentos. No podemos viajar. No está permitido que abandonemos Bogotá”.

La discusión empezó a tener tintes políticos cuando la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo aseveró que esta situación se dio por “el populismo de esta Cámara que, con un objetivo político claro, expuso la vida de cada uno de los congresistas, sin ser consciente de la situación de salud que vive el mundo”. A esto, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, aseguró que desde la oposición “hemos exigido la presencialidad y la seguiremos exigiendo. Claro, hay que tomar las medidas, pero que no nos traten de populistas”.

Pero este cruce de palabras no pasó a mayores. Germán Blanco dio por terminada la sesión antes de las 2 de la tarde. La plenaria de la Cámara se volverá a reunir el próximo martes. Sin embargo, tocará esperar al fin de semana, cuando se conozcan los resultados de las pruebas, para saber si podrá ser presencial o si tendrán que volver los representantes a la virtualidad.