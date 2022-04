Las autoridades reportaron una persona muerta y otra gravemente herida que fue trasladada a un centro asistencial de Cúcuta.

“Lamentablemente hay una persona fallecida y un herido. No hay más personas, no hay más hechos que lamentar. Fui la persona encargada, estuve en el lugar y traje al minero fallecido. No hay más muertos, no hay más heridos y no hay personas atrapadas”, comentó Ramón Arenas, corregidor de La Donjuana Bochalema.

Personal de gestión de riesgo que opera en la zona afirmó que la mina se encontraba operando ilegalmente.

“Ya habíamos hecho una primera llegada al sector, se había ordenado el cierre de esta mina y habíamos estado monitoreando en ocasiones este tipo de minería ilegal. Se vale de sus condiciones”, puntualizó José Camilo Jaimes, coordinador de Gestión del Riesgo en Bochalema.