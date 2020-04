Una santandereana con 32 semanas de embarazo se encuentra ‘atrapada’ en Australia

Aunque no le dieron explicaciones, ella sabía las razones. Dos días antes el presidente Iván Duque había decidido impedir la llegada de vuelos internacionales a partir del 23 de marzo. Es decir que si el vuelo de Ana hubiera arrancado, no hubiese podido aterrizar en Colombia.

Pero su suerte estaba a punto de cambiar. Pocos días después de arribar a Australia, se percató que algo no estaba bien con su cuerpo. Por eso decidió ir al médico para saber qué era lo que sucedía. La noticia no pudo ser mejor: estaba embarazada, lo que había buscado durante 12 años con su esposo, un joven empresario santandereano.

En medio de la nada



Ana Milena quedó atrapada en una situación inesperada. Ya había entregado su sitio de residencia en Perth, tenía casi 29 semanas de embarazo y no tenía más dinero para sobrevivir en Australia. Su única carta en Brisbane era su amiga Andrea, quien sin pensarlo dos veces le ofreció su techo nuevamente.

“Ella y su familia se convirtieron en unos ángeles para mí. Sin ellos yo no hubiera podido sobrellevar esta situación. Me han adoptado como parte de su grupo y me han ayudado en estos momentos tan difíciles”, indicó Ana Milena.

Sin embargo, Ana Milena no solo necesita techo y comida. Cárdenas tiene 32 semanas de embarazo y se acerca la fecha para tener a su hijo. Sin un seguro, las necesarias consultas para asegurarse de la salud de su bebé las ha tenido que costear de su ya agotado bolsillo.

Lo más grave es que de no poder regresar al país, Ana Milena tendrá que tener a su hijo en Australia. “Una cesárea aquí puede llegar a costar cerca de 40 o 50 millones de pesos colombianos. Ni yo ni mi familia tenemos como pagarlos. Es una situación desesperada”.

Una llamada de auxilio



Ella tiene claro que el tema con el coronavirus es muy serio y que el cierre de los aeropuertos es necesario. Sabe que por ahora debe esperar hasta por lo menos el próximo 30 de abril, cuando se decida si se abren o no los aeropuertos.

Sin embargo, hizo un llamado a Latam, la aerolínea con la que compró sus tiquetes, para que le contesten y le den prioridad a su caso. Pues aunque tiene los boletos abiertos para su regreso, no ha podido registrarse y programar nuevas fechas. “Ha sido imposible comunicarme con ellos. Los he llamado, he esperado hasta más de cuatro horas en el teléfono y nada. Necesito explicarles mi caso para que me tengan en cuenta y me ayuden”.

Ana Milena asegura que en la Embajada de Australia ya conocen su caso y que espera una pronta respuesta del Gobierno de Colombia, pues le manifestaron que su situación era “prioritaria”.

Por ahora, Ana Milena vive en la casa de Andrea en Brisbane, donde espera que se aclare la situación. Los médicos le dijeron que de no poder viajar en las primeras dos semanas de mayo, lo más recomendable es que ya no lo haga y que tenga su hijo en Australia. “No sé qué vamos a hacer. Ni mi esposo ni yo tenemos ese dinero. Estamos muy preocupados, ya no tenemos más recursos, es urgente una respuesta”.