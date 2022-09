Universitaria que cayó en alcantarilla pudo salvarse: anuncian demandas

Everledys Peralta, madre de Luisa Fernanda Pacheco, la universitaria que murió tras caer en una alcantarilla, dijo que instaurará una demanda contra la clínica donde la atendieron y también contra el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Las razones que expone son porque considera que en la clínica donde estuvo su hija hubo negligencia médica, y que la administración del municipio de Puerto Colombia no tuvo el cuidado de tapar los huecos de las alcantarillas.

“Luisa tuvo tanta negligencia en esa clínica, como que no la operaron el día que era, me exigieron plata y no operaron porque pensaban que yo no les iba a pagar; si el médico tratante le abrió el pie y si se dio cuenta de que la vejiga que tenía era de una infección por qué no la mandó de inmediato a hacerle un examen, sino que se lo volvió a cerrar”, narró.

La madre de Luisa Fernanda insistió en que tanto la clínica como el médico que la operó tienen culpa. “Parecía que no supieran de lo que estaban haciendo. Hubo negligencia, bastante negligencia en la atención con mi hija”.

Indicó que el médico tratante tuvo alguna responsabilidad en el fallecimiento de su hija “porque él al abrirle el pie y ver esa ampolla que le estaba saliendo, era por causa de la misma infección que ella tenía. Si él decide hacerle el examen, porque se suponía que sabía de lo que estaba haciendo, las cosas quizás fueran diferentes hoy. Me da la impresión que lo que él le hizo a Luisa se lo hizo mal hecho. Pareciera como si fuera algo improvisado. Sinceramente no tuvieron compasión con mi hija”.

Sostuvo que la clínica no le informó sobre lo que pudo haber sucedido. “Por el contrario, me están evadiendo para entregarme la historia clínica. Me han puesto una cantidad de trabas, pero le dije al abogado que me ayudara en ese caso”.

Manifestó que la demanda contra el municipio de Puerto Colombia la hace “porque las complicaciones que tuvo mi hija se dieron por haber caído en la alcantarilla y no quiero que eso le ocurra a otra familia”.

Terminó diciendo que la clínica también le exigía 18 millones de pesos para entregarle el cuerpo. “Pero gracias al abogado y a miembros de la Fiscalía y de la Policía se lo entregaron a ellos. El cuerpo de Luisa está en Medicina Legal y cuando me lo entreguen le daremos cristiana sepultura”.