Uribe acusó a Petro de recibir varios millones del narcotráfico y el paramilitarismo

La nueva controversia se dio luego de que el fin de semana Uribe y Petro se enfrentaron por redes sociales sobre vínculos, de cada uno, sobre sus antecedentes políticos.

En la sesión el senador y expresidente sostuvo que Petro se reunió, en al menos tres ocasiones, con el jefe paramilitar Carlos Castaño, e incluso dijo que en 2001 tuvo otro encuentro con Castaño y el otro jefe paramilitar alias Don Berna. Igualmente dijo que Petro gracias a la alianza con Venezuela, le habría ofrecido asilo en ese país a Salvatore Mancuso.

Pero uribe fue más allá, “el senador Petro debe explicar si recibió plata de Miguel Rodríguez. Un allegado de Rodríguez dijo que le dieron a Petro un millón de dólares”. Eso también con asocio del régimen chavista.

Incluso sostuvo que un delincuente cercano a Pablo Escobar, conocido como alías 'Gordo Lamba', sostuvo que Pablo Escobar le habría dado dos millones de dólares, para atentar contra el Palacio de Justicia.

A su turno el senador Petro le contestó que “el señor Uribe está desesperado ya que se está cogiendo de cualquier versión que se le atraviese... Oiga Álvaro usted está juntando a los Rodríguez Orejuela con Chávez”. Le pidió que cruce las fechas de ambos momentos.

“Cuando la toma del Palacio de Justicia yo era concejal de Zipaquirá y estaba preso en la cárcel Modelo... Usted está desesperado o qué le pasa con ese tipo de versiones”, sostuvo.

Y remató diciéndole que “no Uribe yo no soy como usted, me podrán matar, no sé que me pase en este país, no sé si me van a matar en el camino, senador Uribe no soy como usted”.