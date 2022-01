El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, les contestó a quienes están afirmando que el uribismo es el que quiere retirar a Quintero de su cargo.

Uribe aseguró desde su cuenta de Twitter que la revocatoria no es partidista porque, según él, el alcalde Quintero convirtió a Medellín en una “ratonera”.

“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores”, aseguró el expresidente en su red social.

El expresidente además afirmó que quiere a la ciudad y por esa razón nunca robó dinero en sus administraciones.

“Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”, expresó Uribe.