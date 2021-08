“Usted dice que va a aportar pero no ha aportado”: JEP A Rito Alejo del Río

Esto ocurrió luego de que el magistrado presentará algunas declaraciones que demuestran que del Río tuvo nexos con paramilitares, específicamente con el grupo de la 35, que tenía en sus filas aproximadamente 80 hombres en el área de San José de Apartadó, Nueva Antioquia y Turbo, en donde tenía una milicia urbana de 15 hombres.

Entre estas declaraciones se destaca el testimonio de Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’, que dice que el general en retiro cuadro reuniones y algunos combates conjuntos entre el Ejército y los Paramilitares contra la Guerrilla.

También se escuchó el testimonio de Jorge Iván Laverde Zapata, más conocido como ‘El Iguano’, quien dijo que las operaciones siempre se desarrollaban en conjunto con el Ejército.

Frente a estas acusaciones, Rito Alejo del Río las negó tajantemente, porque dijo que no los conocía y por el contrario procedió a atacar a los paramilitares y sus declaraciones: “yo estoy analizando todo eso, dentro de todas las denuncias están involucrados más de 70 casos”.

En este momento la paciencia del magistrado se colmó y le dijo: “usted ha puesto en duda los testimonios de los paramilitares, pero no ha aportado ninguna prueba, dice que tiene denuncias, pero aquí no hay ningún fallo que desvirtúe o que genere una sanción, porque cuando ellos mienten en el marco de Justicia y Paz eso les genera expulsión”.

El magistrado continuó diciendo que “aunque esto no es un debate, usted lo está planteando como tal, por lo que esperamos que aporte pruebas, porque no aparece lo que usted dice, no deja ser simplemente retórica lo que usted está afirmando”; y finalizó pidiendo que “en la medida que trate de controvertir, presente pruebas porque usted dice que va a aportar, pero no ha aportado”.

Minutos después, el excomandante de la Brigada XIII del Ejército manifestó que se sentía mal, por lo que llamaron a enfermería y la audiencia fue aplazada.