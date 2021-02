Estas serán las vacunas

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que en las próxima semanas llegarán otras 50 mil dosis de la vacuna de Pfizer y unas 200 mil de Sinovac, de las 1’600.000 que se espera lleguen en los próximos 30 días.

Ratificó el mandatario que hasta el momento Colombia ha comprado 10 millones de dosis de Pfizer, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 9 millones de dosis de Janssen, 10 millones de dosis de Moderna y 2.5 millones de dosis de Sinovac, adicionales a las más de 20 millones de dosis que aportará el mecanismo Covax, para un total de 61,5 millones de dosis, equivalentes a 35’250.000 colombianos a vacunar.

“Además, hemos adquirido todos los elementos necesarios para garantizar que la vacunación en el territorio sea exitosa, asegurando la cadena de frío y la ejecución del plan en sitio”, resaltó el presidente.

Los retos de la vacunación

Como el mayor reto de salud pública que haya vivido el país: así ha calificado el Gobierno Nacional la meta de vacunar a 35 millones de colombianos contra la COVID-19 en 2021, para frenar la pandemia, tras más de dos millones de contagios y más de 56.000 vidas perdidas a causa de la enfermedad.

Leonardo Briceño, jefe del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, dijo que la primera incertidumbre que tendrá el país para su plan de vacunación será la disponibilidad real de los biológicos: cuándo llegan y cuántas llegan.

Además de las condiciones externas de las que depende el plan, Colombia tendrá otros retos en terreno. Aunque la base de la vacunación contra la COVID-19 estará sustentada en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el programa nacional para la vacunación del que hacen parte 2.896 prestadores de salud, estas vacunas, muchas de dos dosis, suponen retos adicionales, explica al respecto Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y docente de la Universidad de los Andes.

Otro reto, que no es para nada menor, según Hernández, será el de convencer a la población de vacunarse, pues existe el riesgo de que no haya disposición para recibirlas. Según la última encuesta de Pulso Social del Dane, el 40,1 % de la población en Colombia no estaría interesada en aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Los problemas, explica Adriana Pacheco, directora del doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque, comienzan a verse cuando se dan los primeros pasos para operacionalizar todo lo planeado.

“El proceso va a depender también de la vacunación extramural, los operativos de vacunación, la vigilancia epidemiológica, la información, comunicación y educación, el seguimiento a los efectos adversos. No es solamente poner una inyección en el brazo, sino todo lo que hay detrás de eso y lo que representa”, enfatiza la experta.

Reacciones

Ana Dolores Román, gerente general de Pfizer para Colombia y Venezuela: “Estamos orgullosos que nuestra vacuna contribuya a la protección de los colmbianos y seguiremos trabajando de la mano de las autoridades para apoyar la atención de la pandemia”.

Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta: “Acompañamos al Presidente Ivan Duque en este día histórico para Colombia. Con esperanza y alegría, recibimos el primer lote de vacunas contra la COVID-19, procedente de Bélgica y de la farmacéutica Pfizer.

Gustavo Petro, Senador: “Muy bien porque algunos colombianos, ojalá del sector salud, puedan vacunarse. Pero no deja de ser una desfachatez estos signos de victoria cuando se ha llevado el país a los más altos contagios y muertes en el mundo y cuando somos de los últimos en iniciar una vacunación débil!