Vacunación COVID: ¿a paso lento?

Pese a que en Colombia ya van 2’691.513 personas vacunadas contra la COVID-19 y que la cifra supera los 2’479.617 casos positivos de coronavirus confirmados, en varias ciudades se han reportado quejas sobre la cancelación de citas para la aplicación de segundas dosis.

Sin embargo, el Gobierno Nacional asegura que en el país no se presenta ningún tipo de desabastecimiento de vacunas porque no han llegado más vacunas o porque no se han distribuido.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, asegura que Colombia alcanzará pronto la suma de 4’400.000 vacunas, pues se espera que lleguen 700.000 más, las cuales se suman a las 3’700.000 que ya han arribado de las diferentes farmacéuticas.