Vacunación de personal de salud en Bogotá continuará este lunes y martes

Serán cuatro los puntos habilitados estos dos días, a los que el personal de salud podrá acudir de acuerdo al último número de su cédula.

Este lunes, las personas con cédula terminada en 9, 0, 1 y 2 podrán asistir a la jornada de vacunación en auto habilitada en el Centro Comercial Bima. Este punto es exclusivo para personas en carro.

Las personas con cédula terminada en 3 y 4 podrán asistir este lunes 12 a la Clínica Colombia. Las personas con cédula terminada en 5, 6 y 7 podrán dirigirse al punto Cuidarte Tu Salud. Finalmente, las personas con cédula terminada en 9 podrán dirigirse este lunes al coliseo Movistar Arena.

El martes, el punto del Movistar Arena estará habilitado para vacunación de personal de salud con cédula terminada en 8.

“Si por alguna razón no se vacunaron hoy o mañana, no se pierde la oportunidad de acceder al biológico. Vamos a seguir ampliando los plazos y los puntos en la medida que sea necesario. El propósito de la Alcaldía Mayor es no solo vacunar a unos, si no inmunizarlos a todos”, afirmó el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

Las personas que acuden a su inmunización deben llevar diligenciado el consentimiento informado con el propósito de agilizar el proceso de vacunación. Además, deben llevar su cédula de ciudadanía y el carné de la IPS donde laboran o la tarjeta profesional.

La Secretaría de Salud reiteró que no es necesario tener cita previa y que se atenderá en orden de llegada.