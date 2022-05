Venezolano Pollo Carvajal se ofrece a Colombia para tratar secretos de Estado

Carvajal, detenido en España y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclama por un delito de narcotráfico, está interesado en hablar con el embajador de Colombia en Madrid, Luis Guillermo Plata.

“Él (Carvajal) dice que hay muchas cosas que conoce que son más a nivel diplomático que a nivel judicial. Entonces, sería interesante hablar con el embajador para tratar de temas de secretos de Estado y que son más diplomáticos que de juzgado”, afirma de Arguelles.

El antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana ha afirmado tener información, entre otras cosas, sobre la financiación por parte de Venezuela de campañas de Gustavo Petro, candidato de la izquierda a la presidencia de Colombia en las próximas elecciones del 29 de mayo, que el político colombiano ha negado.

Sin embargo, cuando el pasado mes de abril se trasladó a Madrid la magistrada de la Corte Suprema colombiana Cristina Lombana para tomarle declaración, Carvajal se negó a hablar.

Su abogada insiste en que él declarará en función de su situación procesal en Estados Unidos “porque en el supuesto de que al final tenga que tramitarse la extradición, él tendrá que ventilar un proceso en Estados Unidos. Entonces, él lo que no quiere es perjudicar su situación por hablar antes de la cuenta o más de la cuenta”, dice.

No obstante, Pollo Carvajal insiste en que su abogada explique que él no ha dicho que no tenga información sobre Petro. “Tenerla la tiene, que la pueda dar, que no la pueda dar, que la información sea que ha hecho algo Petro o que no ha hecho nada..., la información la tiene. Otra cosa es que en un momento determinado no quiera darla”, afirma la letrada.

La polémica sobre la posible financiación por parte de Venezuela de campañas de Petro viene de meses atrás, pero cobran plena actualidad a pocas semanas de las elecciones presidenciales colombianas, en las que el candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico figura como favorito, según las encuestas.

Carvajal, como antiguo jefe de la inteligencia militar de Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuenta con una gran cantidad de información reservada y pone en valor este hecho mientras trata de impedir su extradición a Estados Unidos.

Demanda de un juicio justo

El exgeneral venezolano fue detenido en Madrid en septiembre de 2021, reclamado por Estados Unidos, que le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, para introducir drogas en territorio estadounidense.

Desde entonces ha tratado por todos los medios de impedir esa extradición, mediante la petición de asilo en España, que en dos ocasiones se le ha negado, aunque están recurridas, así como con múltiples recursos ante la Audiencia Nacional española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según Arguelles, su cliente ha intentado hablar con EE.UU., pero la respuesta ha sido que no hablan de nada sin que esté allí.

“Si a él le ofrecieran simplemente, puedes tener un juicio justo como pudiera ser en cualquier país europeo, él dice, venga, mañana mismo”, afirma Arguelles.

“Hasta ahora lo que han dicho, tanto abogados como desde la prensa es: vas a Estados Unidos, te declaras culpable, nos vas dando información de lo que nos parezca a nosotros interesante y a partir de ahí te reducimos las penas”, explica la abogada, pero Carvajal se niega a declararse culpable.

Según su defensora, su cliente ha intentando contactar también como la embajada de EE.UU. en Madrid, pero no lo ha conseguido. “Él ha establecido los puentes, si no quieren cogerlos, no puede hacer más”, concluye.