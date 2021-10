Lea también: Secretario de Estado de EEUU oficializó visita a Colombia

Transportistas listos

Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara de Transporte de Carga, destacó que los transportistas están listos y dispuestos para iniciar operaciones, e incluso ya se han agendado las primeras transacciones comerciales, a la espera del visto bueno de las autoridades de ambos países.

Estima que en el corto plazo se consolidarán los acuerdos entre los gremios y las autoridades aduaneras de ambos países para iniciar el intercambio de mercancías, que en principio funcionará solo por el puente Francisco de Paula Santander.

Rodríguez enfatizó la importancia de consolidar el intercambio comercial, que constituye “el primer paso para la reactivación económica de la frontera”, pues implica la recuperación de miles de empleos directos e indirectos, no solo para las familias de San Antonio y Ureña, sino que el impacto positivo se extiende a varios estados de Venezuela.

Destacó que el Ministerio de Infraestructura realizó esta semana la revisión a las bases de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para verificar su integridad, queda pendiente la diligencia por parte de sus pares colombianos, para dar luz verde al tránsito internacional de vehículos de carga sobre estas estructuras.

Una esperanza compartida

Quienes este viernes transitaban por el Francisco de Paula Santander celebraron el retiro de los contenedores, pero insistieron en que es imperativo restablecer el paso peatonal para todas las personas.

Yasmin Camargo expresó su frustración porque le fue impedido el paso por el puente, junto a su nieta de 4 años. “Mi hija envió un giro para poder comprarle comida a la niña y no me dejaron pasar, me toca pasar con ella por las trochas”, explicó.

Ebu Fuentes, habitante de Ureña, dijo que la esperanza de los residentes de San Antonio y Ureña e incluso de otras regiones del país es que la frontera se abra totalmente, “ que personas y carros puedan pasar a uno y otro lado, como era años atrás”.

Judith Hernández es comerciante y confía en que el intercambio comercial traerá consigo la flexibilización de las actuales restricciones al paso peatonal y vehicular, lo que espera active el comercio fronterizo, en franca decadencia durante los últimos años.