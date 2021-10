Venezuela mantiene restricción de ingresos en la frontera

Las autoridades migratorias venezolanas aún mantienen las restricciones de acceso de su propia población procedente de Colombia en los puntos de control fronterizos. Solo permiten la entrada a estudiantes, personas con citas médicas con la respectiva certificación y adultos mayores. Quienes no están dentro de esas condiciones especiales intentaron cruzar, pero no se lo autorizaron y debieron devolverse o transitar por las llamadas trochas para llegar a su destino.

El tránsito ha sido más fluido: comerciantes ambulantes, viajeros a pie, busetas y taxis, todos confluyen agitadamente a 200 metros del puente internacional Simón Bolívar, luego de la anunciada reapertura de los pasos por parte del vecino país, pero que aún no se ha materializado por completo.

María Hernández quiso cruzar hacia Venezuela a buscar los medicamentos que requiere su esposo hospitalizado en Cúcuta por diálisis, pero los funcionarios del Saime se lo impidieron.

“Me dijeron que no podía pasar porque llevaba dos maletas, y lo que traigo es ropa porque estuve un mes con mi esposo en la clínica, donde se encuentra enfermo de los riñones. Me urge ir a buscarle sus medicinas y no quiero pasar por trocha”, dijo la mujer de 65 años.

Del lado colombiano, la situación es distinta. Cientos de personas transitan hacia Norte de Santander con Tarjeta de Movilidad Fronteriza, cédula o pasaporte. Éste último documento no importa que no tenga sello de salida de Venezuela o vencido. El ingreso a territorio colombiano se permite solo con pico y cédula, excepto los casos médicos, que no requieren cumplir esta medida.

“Si algún ciudadano venezolano necesita pasar para cumplir un cita médica, puede hacerlo, no importa que no esté dentro del pico y cédula”, dijo un funcionario de Migración Colombia.

Desde el puente Simón Bolívar, se observaban a las personas cruzando por rutas irregulares en ambos sentidos. Incluso, otros ofrecían “ayudarlos” a pasar del otro lado. “Si no los dejan pasar por el puente, pregunte, nosotros los cruzamos por la trocha”, susurró un hombre en el puente.

Horarios

De acuerdo con Migración Colombia, desde la publicación de la Resolución 0746 del Ministerio del Interior, por medio de la cual se abrían todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales con la República Bolivariana de Venezuela, el paso en frontera se ha venido dando de manera gradual, teniendo en cuenta una serie de horarios para la entrada y salida de viajeros, los cuales están funcionando de la siguiente manera:

Puesto de Control Migratorio de Paraguachón en La Guajira, el paso de viajeros se viene realizando desde las 8 am, hasta las 4 pm, hora colombiana.

Puestos de Control Migratorio Fluviales de Puerto Carreño e Inírida, el horario de entrada y salida de viajeros es de 6 am a 5 pm, de acuerdo con el horario de navegación permitido.

Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, viene trabajando de manera continua de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

Puestos de Control Migratorio Terrestres ubicados en Norte de Santander, están funcionando, actualmente, desde las 6 de la mañana, pero en el caso de los Puentes Internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se permite el ingreso de viajeros solo hasta las 3 pm, hora colombiana, y la salida hasta las 5 pm.

Puesto de Control Migratorio de Puerto Santander, viene funcionando de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

Adicionalmente, y con el fin de mantener un mayor control en los ingresos al territorio nacional, Migración Colombia, desde el 2 de junio, se estableció un sistema de pico y cédula, por medio del cual los días terminados en 2 – 4 – 6 – 8 y 0, solo podrán ingresar al país, aquellas personas cuyo número de cédula de identidad termine en alguno de estos dígitos.

Lo mismo sucede para los días impares, donde solo se permite el ingreso de personas cuyos números de documento finalizan en 1 – 3 – 5 – 7 y 9.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su ingreso al país está sujeto al cumplimiento de las medidas por parte del adulto que los acompaña.

Frente a las personas que necesitan hacer tránsito hacia el interior del país o bien, hacia un tercer destino, la autoridad migratoria colombiana aclaró que deberá, no solo cumplir con el sistema de pico y cédula, sino además con todos los requisitos establecidos para su ingreso, como el diligenciamiento del aplicativo Check-Mig, el tener un tiquete de salida del país, una reserva hotelera o carta de invitación, recursos económicos para su manutención y documentos de viaje válidos y vigentes.

Migración Colombia también informó que una vez se estabilice el proceso de ingreso al territorio nacional por los pasos fronterizos con Venezuela, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza – TMF, la cual, recordemos, no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección.

Frente a los controles sanitarios a los viajeros, Migración Colombia recordó que los mismos están a cargo, dadas las competencias, de las autoridades de salud departamentales y locales.