Venezuela muestra su poderío militar en frontera con Colombia

Como si la guerra entre Ucrania y Rusia se hubiera trasladado a América Latina, las fuerzas estatales de Venezuela (aliadas rusas en esta parte del mundo), llevan dos días con un despliegue descomunal de tropas en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en el estado de Apure, en la línea fronteriza con los departamentos colombianos de Arauca, Vichada y Norte de Santander.

Los patrullajes no solo son terrestres, pues el despliegue de hombres armados se da en los ríos Arauca, Capanaparo, Cunaviche y el Meta.

Según han informado los propios comandantes militares venezolanos, se trata de una fuerza desplegada con 10.000 hombres acompañados de tanques acorazados y camiones de transporte de tropas, además de aviones que surcan los cielos venezolanos para contrarrestar cualquier amenaza que intente ingresar al territorio venezolano.

En las imágenes se ven a las tropas acampando en las llanuras de Apure, listas para recibir la ración de comida y preparándose para realizar recorridos a pie por esa porosa línea fronteriza entre Colombia y Venezuela la cual tiene una extensión de 2.219 kilómetros.

Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, ha estado informando a través de sus redes sociales cómo avanza el despliegue militar con el que, según el alto mando militar, pretenden expulsar del territorio apureño a las disidencias del frente 10 de las Farc, las mismas que ellos denominaron TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos).

“Por aquí va la FANB con sus Milicia B1 liberando nuestro territorio de terroristas invasores colombianos que someten pueblos con su dinero mal habido y corrompen voluntades con el terror y la muerte”, expresó el general Hernández.

Coincidió con reunión entre Estados Unidos y Venezuela

El fuerte despliegue de tropas venezolanas estuvo sincronizado con la reunión que una delegación estadounidense sostuvo este lunes con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la misma que fue confirmada por ambos países a través de comunicados.

“El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía, seguridad energética”, declaró en rueda de prensa Jen Psaki, la portavoz del gobierno de Joe Biden.

A su vez, Maduro indicó que fue una reunión respetuosa, cordial y diplomática que se adelantó en el despacho presidencial.

“Me pareció muy importante poder, cara a cara, conversar temas de máximo interés de Venezuela (...) Ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad desde la diplomacia, desde el respeto, y desde la máxima esperanza del mundo mejor, para poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz a los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región”, concluyó Maduro.

No obstante, voces de expertos y analistas internacionales señalan que las intenciones de Estados Unidos al acercarse a Venezuela son aparte de comprar el petróleo que Rusia le negaría por inmiscuirse en la guerra entre Rusia y Ucrania (que incluye las sanciones impuestas a los rusos), buscar separar al aliado de Putin en América.

Ya desde el ala militar, el experto en conflicto armado, Juan Carlos Ortega, señala que esa demostración de poderío es para tratar de mostrarle poder a Estados Unidos. “Eso fue como queriendo decirle al gobierno de Biden: ustedes pueden venir a comprarnos el petróleo pero no a imponernos condiciones. Tenemos con que responder”, indicó el experto.

El Colombiano consultó con fuente de inteligencia militar colombiana y estas indicaron que están enterados del despliegue militar, pero no es “tan exagerado como lo quieren mostrar. Además sí están en la zona fronteriza, pero no en la primera línea que ponga en riesgo a los ciudadanos colombianos”. Aseveraron que no es tan grande como lo quieren mostrar los venezolanos.