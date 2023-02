“Veníamos haciéndole seguimiento”: Armada sobre buque con cocaína oculta en ganado

Al respecto, el vicealmirante Hernando Enrique Mattos, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, fue enfático en que la responsabilidad de lo ocurrido es de las organizaciones criminales que, según dijo, se están aprovechando de las rutas que los negocios legales han gestionado.

“Fueron capturadas varias personas y 4.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. La responsabilidad es de las organizaciones narcotraficantes que utilizan las rutas de los negocios lícitos para la contaminación”, comentó Mattos en diálogo con la W Radio.

​Sobre la información que asegura que la embarcación ya estaba en la mira de las autoridades, el Vicealmirante no solo confirmó que fuera cierto, sino que también detalló que le estaban haciendo seguimiento desde hace unas semanas a la embarcación que, según dijo, pretendía llevar droga hacia Europa.

“Efectivamente veníamos haciendo seguimiento a esta embarcación desde principios de enero. La información que manejábamos era que iba a ser contaminada para el transporte de cinco toneladas hacia Europa, especialmente la costa de Marruecos”, explicó el Vicealmirante.

Aunque no confirmó si las personas capturadas estarían implicadas o no en el haber cargado la droga en la embarcación, Mattos sí fue enfático en que embarcar la alta cantidad de droga incautada no es tarea fácil. Por lo cual, manifestó que se adelantan investigaciones para esclarecer

“Hay investigaciones que se están haciendo con la Policía para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, a ver si fueron engañados o son víctimas. Nos alertó que la embarcación no fue cargada en Colombia; 4.5 toneladas no son fáciles de embarcar, debe haber un compromiso”, precisó el Vicealmirante.

Cabe recordar que desde España se conoció que el buque ya estaba en la mira de las autoridades internacionales desde hace un par de años, tanto así que la Policía española y el Servicio de Vigilancia Aduanera se encontraban adelantando un seguimiento a la embarcación que, al parecer, antes era conocida como ‘Spiridon’.

“Desde el año 2020, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban realizando un seguimiento a la embarcación sospechosa de ser utilizada para el transporte de importantes cantidades de droga. El estupefaciente era cargado en puerto, o bien transferido a las mismas en alta mar”, detalló el Ministerio Interior español.