Versiones encontradas sobre cifra de muertos en Cali durante protestas

En la mañana de este sábado el alcalde Jorge Iván Ospina informó a través de una transmisión por Facebook Live que "en el día de ayer (viernes 30 de abril) tuvimos situaciones muy difíciles, muy dolorosas. Desafortunadamente perdieron la vida dos personas; una persona perdió la vida, un señor de 60 años con herida por arma de fuego, muy vinculado el fenómeno a las revueltas que se adelantaban en el sector de Calipso en la ciudad de Cali. Y una segunda persona murió producto de un elemento contundente, más separado del espacio".

No obstante, durante la misma transmisión minutos después expresó que "durante los tiempos de revuelta han fallecido tres personas, un adolescente, un señor de 60 años y otra persona joven".

Lo dicho por el alcalde Ospina contrasta con lo reportado más temprano este sábado por el personero de Cali, Harold Andrés Cortés.

Según el funcionario, "de los tres días que llevamos de paro y de marchas, y ante esta violencia desmedida que se ha presentado, la información que tenemos en la Personería son tres muertos, que aún están en hechos desconocidos. Ayer el Alcalde sale a reconocer que oficialmente había uno, nosotros tenemos una cifra distinta, pero definitivamente la cifra de los siete o 14 muertes que se está viendo en redes no ha sido confirmada".

Frente a uno de los casos confirmados, el deceso de un hombre de 60 años en el barrio El Diamante en la noche de este viernes, el Personero manifestó en Caracol Radio que hasta las 7:00 u 8:00 p.m. no había sido posible el ingreso de las autoridades al lugar de los hechos para el levantamiento del cuerpo. Tampoco fue posible el acceso de los funcionarios de la Personería quienes -dijo- fueron objeto de amenazas y amedrentamiento por parte de los manifestantes.

Cortés resaltó que las circunstancias en las que ocurrieron las muertes son "complejas de determinar" y mencionó que desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, se observó por las cámaras que durante el primer día de protestas, el miércoles 28 de abril, "algunos centros de acopio o supermercados de la ciudad estaban armados y, también notamos que entre quienes estaban haciendo los saqueos se estaban enfrentando para quitarse las cosas los unos con los otros".

Organizaciones de Derechos Humanos en Cali difundieron este viernes en la noche, a través de una rueda de prensa, una cifra diferente sobre los fallecimientos que se han registrado en Cali durante las manifestaciones.

Según estas organizaciones, siete personas han muerto en los tres días de protestas, 84 personas han sido conducidas a las diferentes estaciones de Policía en la ciudad y tres personas han sido reportadas como desaparecidas.

James Larrea, de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, dijo en Caracol Radio que las autoridades no reconocen los siete fallecimientos pues "varias de las situaciones han sido públicamente conocidas pero las autoridades, tanto del Distrito como del Departamento, no lo están reconociendo porque no están presentes en las zonas donde se están presentando todas estas dolorosas situaciones".

"Las autoridades no están haciendo presencia en los sitios de confrontación. Ellos no han ingresado a los puntos donde se han presentado estas situaciones (...) Por ejemplo, el día de ayer [viernes 30 de abril] por más de cuatro horas el equipo de Derechos Humanos que estuvimos en el sector de El Diamante, en el oriente de Cali, estuvimos esperando que llegaran a hacer el levantamiento del cuerpo de un hombre de 60 años, pensionado de la Policía", afirmó Larrea.

La denuncia de siete fallecimientos, de la que han hecho eco congresistas como Armando Benedetti y Ángela María Robledo fue cuestionada por el alcalde Jorge Iván Ospina, quien expresó que "si la senadora Robledo señala que hay siete personas fallecidas en Cali por arma de fuego, que nos signifique dónde están los cadáveres, que nos visibilice dónde están estas personas. Por supuesto, que haya muerto una es para nosotros un dolor profundo, pero no se puede dramatizar más el drama que estamos teniendo".

Este sábado también se pronunció al respecto la Fiscalía General de la Nación, que dijo que adelanta una investigación para establecer el origen de nueve homicidios ocurridos en la capital del Valle del Cauca desde el pasado miércoles 28 de abril.

"Se está investigando si seis de ellos tienen que ver o no con la conflictividad social que se está presentando en la región. Cinco de ellos ocurrieron en Cali y uno en Yumbo. En este momento no podríamos asegurar que todos se originaron en las manifestaciones", indicó el ente acusador.