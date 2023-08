Uno de los aspectos que más llama la atención es que la ciudad cuenta con menos de diez ambulancias medicalizadas para brindar el servicio a la ciudadanía, en los casos en que se requiera una atención de alta complejidad.

Los documentos son solicitudes firmadas por Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de Protección Vicepresidencial de la Jefatura para la Protección Presidencial, y que van dirigidas a la secretaria de Salud de la ciudad, Lucy del Carmen Luna.

“Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de la Coordinación de Protección Vicepresidencial. El motivo de la presente es con el fin de solicitar, de manera atenta y respetuosa, su valiosa colaboración y apoyo en el sentido de designar el componente vehicular que más adelante se relaciona, con disponibilidad de 24 horas, en aras de garantizar la seguridad de la doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia, en cumplimiento de su agenda oficial y privada a desarrollarse a partir del día 21/07/2023 hasta 24/07/2023, en la ciudad de Santiago de Cali”, sostiene una de las cartas.

Estas peticiones se estarían realizando desde hace varios meses para acompañar “la agenda pública y privada” de la Vicepresidenta, principalmente en los fines de semana, de jueves a lunes, cuando se conoce que Márquez Mina pasa su tiempo en la residencia que tiene, según ella ha manifestado, alquilada en Dapa, sector que ni siquiera hace parte de Cali, pues se encuentra en el municipio vecino de Yumbo.

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, dijo una fuente que pidió reserva de su identidad, en conversación con Semana.

Ante la pretensión constante de la Vicepresidenta, se conoció que en ocasiones el mismo alcalde Jorge Iván Ospina ha intercedido para que se preste el vehículo, lo que ha descuadrado a la red para la atención a los caleños y ha generado gastos por tener el vehículo parqueado afuera de la vivienda sin prestar el servicio.

Sin embargo, los documentos dan cuenta de algo aun más revelador. Las fechas que en estos está estipulada no siempre coincide con los días en que la Vicepresidenta está cumpliendo agenda oficial en Cali. Dos de las cartas obtenidas piden el servicio del 21 al 24 de julio y del 25 al 31 del mismo mes, pero Márquez Mina solo tuvo agenda el miércoles 26 de julio, mientras que el domingo 23, el viernes 28 y el domingo 30 de julio no se reportaron actividades.

¿Por qué? Un funcionario de la red pública le manifestó a Semana que los servicios también son prestados a los familiares de la Vicepresidenta. “Es para la seguridad de la vicepresidenta y su círculo familiar, no solamente es ella”, dijo.

De hecho, su esposo ha pedido la atención en varias ocasiones por alergias o afecciones leves, las cuales no requieren la implementación de una ambulancia medicalizada, que es una misión médica tipo soporte vital que cuenta con personal y equipo de alta complejidad.

Al indagar con la Secretaría de Salud de Cali al respecto, la respuesta no fue concluyente: “Con relación a la atención prestada a las distintas solicitudes verbales o escritas del equipo que atiende y es responsable de la protección de seguridad a la vicepresidenta Francia Márquez, cuando se desplaza dentro del territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali y ciudades vecinas del departamento, estas son coordinadas con el esquema de seguridad brindando la información requerida que permita garantizar la integridad en salud”.