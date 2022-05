En el mismo escenario, y como no se había visto antes, con camisetas blancas con el mensaje: “Dime la verdad” y las fotos de sus familiares, estaban las víctimas. Del otro, tres exmilitares con un arreglo floral en sus manos.

No fue fácil llegar hasta acá

Durante el encuentro, algunas víctimas como Carmenza Gómez, madre de John Nilson Gómez Romero, asesinado el 2 de marzo de 2008, explicó que llegar a este punto de tener frente a frente a los victimarios de su hijo no fue fácil.

“Hoy no siento odio por ellos. La primera vez que fui a una audiencia, yo quería matarlos. Quería matarlos porque me habían quitado a uno de mis seres queridos, a mi hijo adorado. Hoy no, hoy puedo hablar con ellos. Pude hablar con uno de los reclutadores. Es un proceso largo que se ha hecho”, dijo.

Dentro de su intervención, Carmenza aprovechó para recordarle a todas las personas que su hijo y los jóvenes que se llevaron a Ocaña para pasarlos como ‘Falsos Positivos’, no eran guerrilleros.