Video: Así fue el rescate de turista alemán perdido en Putumayo tras ingerir brebaje indígena

"A orillas del río Caquetá, en la vereda Verdeyaco, del municipio de Santa Rosa (departamento del Cauca), fue hallado por tropas del Ejército Nacional el ciudadano alemán", dijo el comandante de la Brigada 27 del Ejército, general Fabio Aristizábal Mustafá.

El oficial detalló que el turista alemán "presentaba signos de deshidratación grado dos, lesiones en la piel, un edema grado dos en los miembros inferiores y se encontraba sin sus artículos personales".

El extranjero agradeció a los soldados porque "me ayudaron con el camino de vuelta, me cargaron durante buen tiempo (...) me dieron ropa, agua para tomar, estaba muy mal de energía".

Una vez fue encontrado, los militares le prestaron los primeros auxilios, lo estabilizaron y posteriormente fue trasladado al hospital José María Hernández, de Mocoa, capital del Putumayo, en donde está actualmente.

Waldhauser había desaparecido cuando estaba visitando un resguardo indígena en la vereda (aldea) Las Planadas de Mocoa.

Al parecer, según medios locales, el alemán perdió su orientación luego de consumir yagé o ayahuasca, una bebida que hace parte fundamental de la cosmogonía indígena, con la que buscan limpiar el cuerpo y el alma.

El turista alemán llegó a Colombia buscando conexión con la naturaleza y con las culturas ancestrales del sur del país, según las autoridades.