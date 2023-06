Video: Así fueron las últimas horas de vida del coronel Óscar Dávila, eslabón del escándalo de las 'chuzadas'

El pasado viernes, 9 de junio, y en una camioneta oficial cerca a su apartamento en Teusaquillo, en Bogotá, fue hallado el cuerpo sin vida del coronel Óscar Dávila, encargado de la inteligencia y la seguridad de la Casa de Nariño y quien estaría implicado en las 'chuzadas' a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

En la misma tarde de ese viernes, el uniformado que tenía sus actividades en el piso 13 de la Dian, donde habrían llevado el celular de Meza para hacerle una 'copia espejo', había hablado con la periodista Sylvia Charri, de Cambio, a quien le dijo que no podía dar información sobre el tema de las interceptaciones ilegales.

"Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban", le dijo el coronel a la periodista de Revista Cambio.

Con su negativa ante el tema, el coronel y la periodista terminaron la conversación. Sin embargo, a las 6:14 de la tarde, el uniformado decidió devolverle la llamada a la comunicadora, pero ella no pudo atenderlo.

Sobre las 6:20 de la tarde de ese mismo día, cerca a su apartamento en el sector de Teusaquillo, el policía habría decidido quitarse la vida con el arma de dotación de su escolta, según confirmo el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Muerte en extrañas circunstancias

Cerca de las 6:20 de la tarde, el coronel Óscar Dávila iba en su camioneta junto a su escolta rumbo a su apartamento en el sector de Teusaquillo, justo donde el cuerpo del uniformado fue hallado sin vida y con un impacto de bala.