Video: Así fueron los últimos minutos con vida del médico colombiano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia

Videos de cámaras de seguridad de Tailandia serán piezas clave en las investigaciones por la muerte del médico colombiano Edwin Arrieta, a manos de su confeso asesino, el chef español Daniel Sancho.

En imágenes publicadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo ​​​​​, se logra evidenciar al chef español hacer unas compras en una tienda comercial. Posteriormente sale del lugar y vuelve a aparecer en escena junto al médico colombiano con rumbo desconocido en una motocicleta.

Nuevos detalles: Así fue el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, por parte del español Daniel Sancho

Los reportes que entregaron las autoridades afirman que entre las compras que hizo Daniel Sancho estaba un set de cuchillos con los cuales se presume asesinó y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta.

El crimen

En una isla de Tailandia, a donde llegaron el pasado 31 de julio y esperaban estar hasta el 3 de agosto, ocurrió el crimen del médico colombiano, Edwin Arrieta, reconocido en el país por realizar cirugía estética a mujeres del mundo de la farándula.

También puede leer: Pena de muerte sería la condena de Daniel Sancho por asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia

Investigadores del caso explicaron que, al parecer, Sancho narró que llevó a Arrieta a su habitación y que el cirujano quería tener sexo, pero que él se negó. Entonces, en un ataque de ira, lo golpeó, lo que provocó que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento después de darse otro golpe en la cabeza con una bañera.

Ante las autoridades, el chef Sanchos denunció que su compañero de habitación había desaparecido de forma repentina. Pero para las autoridades llamó la atención que el español tenía en sus manos y brazos rasguños que podrían evidenciar un forcejeo con otra persona.

Para ese momento, el cuerpo del médico de 44 años ya había sido desmembrado en al menos 14 partes. Algunas de ellas fueron lanzadas al mar mientras que otras estaban en una bolsa de basura que un reciclador de calle encontró y alertó a las autoridades.

Además: El escalofriante video de Daniel Sancho, disfrazado del Joker en Halloween, quien descuartizó del médico colombiano Edwin Arrieta

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, confesó el asesino a medios de comunicación.

De igual forma, negó haber sostenido una relación amorosa con el médico cirujano. “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo.

Por ahora el chef español deberá comparecer ante la justicia, relatar cómo fue el crimen y dar pistas de dónde pueden estar las otras partes del cuerpo del colombiano.