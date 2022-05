Video: Atacaron caravana de la Policía y el Ejército que escoltaba carros hacia Urabá

La caravana de particulares que estaba escoltando la Policía y Ejército rumbo a Urabá fue atacada este lunes después del mediodía en el sector Guadual de Cañasgordas, km. 50, tramo vial Dabeiba – Santa Fe de Antioquia, Occidente antioqueño.

El alcalde de ese municipio, Aicardo Urrego, le confirmó a este diario que al paso de la caravana fue activado un artefacto explosivo que deja como saldo cuatro heridos y dos fallecidos. Según el reporte preliminar, las víctimas mortales serían un policía y un militar.

Lea también: Carlos Mattos fue condenado a 11 años de prisión por el caso Hyundai

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió cuando un dispositivo policial y militar se encontraban realizando un acompañamiento a la caravana de vehículos particulares y de servicio público, cubriendo la ruta de Medellín - Urabá.

A la altura del sector conocido como el Quiti jurisdicción del municipio de Cañasgordas, fueron objeto de un ataque con activación de una artefacto explosivo y ráfagas de fusil.

La caravana había salido desde el Túnel de Occidente a las 9:45 de la mañana. Las patrullas estaban conformadas de forma mixta (Policía y Ejército). En la zona actúa la subestructura Edwin Román Velásquez Bayé del GAO Clan del Golfo.

Más temprano, las autoridades reportaron que un menor fue herido en la espalda por un disparo en medio de una confrontación armada en zona rural de Remedios (Nordeste antioqueño), específicamente en el sector Panamá 9, que limita con los municipios de Segovia, de esa misma subregión, y Santa Rosa del Sur, en el departamento Bolívar.

Le puede interesar: Atracan y acuchillan a embarazada en Cartagena

El ataque ocurre, justamente, cuando el presidente Iván Duque hizo presencia en el territorio y realizó este lunes un consejo de seguridad en Carepa, Urabá antioqueño.

Aunque la fuerza pública ha asegurado que la normalidad está retornando a los municipios afectados por el accionar criminal del Clan del Golfo, el mismo comunicado que emitió dicho grupo señaló que el paro armado iría hasta la medianoche de este 10 de mayo.

Los 19 alcaldes del Occidente hacen llamado urgente ante acciones del Clan del Golfo en sus municipios

En el Occidente antioqueño, la comunidad se siente “desprotegida”. Así se lo hicieron saber al presidente Iván Duque los alcaldes de los 19 municipios que conforman esta subregión. Por medio de una carta narraron la situación humanitaria que se está viviendo a causa del paro armado que está ejecutando el Clan del Golfo.

“Se han presentado quemas y retención de vehículos, disparos al aire y contra personas, ataque a infraestructura de servicios, suspensión de servicios públicos domiciliarios, desabastecimiento de gas natural y ataques a la misión médica, entre otros”, escribieron los funcionarios.

“Hoy —dice la carta— además de la pobreza el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables. Los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas están sin atención médica; las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar; nuestros campesinos y productores no pueden comercializar sus productos, ya hay desabastecimiento, tenemos cadáveres sin tratamiento, debido a los bloqueos de las vías; los cuerpos de bomberos y defensa civil locales no pueden atender emergencias de orden público y, desde el nivel nacional, no recibimos respuesta ni apoyo”.