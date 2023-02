Video: El chiste de sacerdote que generó indignación

Este hecho indignó a los cerca de 70 peregrinos antioqueños que asistieron a dicha eucaristía, pues el sacerdote le dio palo a la cultura paisa, ya que señaló que era un departamento donde sólo hay droga y formación para prostitutas.

“El paisa puede vender el pecado como bueno. La droga. ¿Quién la distribuye? ¿El microtráfico quién lo distribuye en Colombia? Los paisas. Porque hacen ver el pecado como bueno”, afirmó sobre el tema.

Aunque habló de las virtudes de los paisas, para algunos, resaltó más lo negativo. “La cultura paisa, ya que están aquí, tiene lo más bueno en este mundo, me le quito el sombrero, pero tiene lo más malo en este mundo porque son líderes o para el bien o son líderes para el mal. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo“, dijo.

Al finalizar la misa, los ciudadanos paisas que estaban en el lugar se reunieron con el religioso para reclamarle por los comentarios despectivos.

“Venimos desde Medellín 70 peregrinos, para llevarnos una buena imagen, una bendición”, dijo un ciudadano molesto.

“Nos vamos con el corazón destrozado. Nos vamos humillados, destrozados porque de su boca solo salió agravio para los paisas. Las mujeres son prostitutas y los hombres somos narcotraficantes. ¿Usted cree que es bueno hacer énfasis en lo malo de Medellín?”, dijo otro feligrés.

La única respuesta del sacerdote fue lanzar agua bendita a las personas, para luego evadir a los enfurecidos paisas.

Lea también: Anuncian investigación a Claudia López por supuesto gasto de $1 billón en publicidad