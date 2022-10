Video | "En Santurbán no puede haber explotación minera", Gustavo Petro

El mandatario aseguró que “en nuestro programa, la decisión es que (el Páramo de) Santurbán no es solo el páramo, es el agua. Y esa agua, desde que nace allá, a través del frailejón, que algunos congresistas consideran satánico hoy, se vuelva agua potable para la vida humana de la región y en los municipios. Y, por tanto, en el recorrido de esa agua hasta que llega hasta los acueductos no puede haber explotación minera...”.

Este mercurio, utilizado para obtener el oro de las rocas que retiran de las minas, termina por contaminar las aguas de la Quebrada La Baja y los ríos Vetas y Suratá. Precisamente en este último se han registrado altas concentraciones de este metal pesado por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en los últimos años.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 28 de julio, cuando las altas concentraciones de mercurio obligaron al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a suspender la captación de agua cruda desde el río Suratá, y adoptar un plan de contingencia para no afectar la prestación del servicio a los usuarios.

“Las muestras que tomamos arrojaron unos resultados cercanos a los 163 UG HG/L (microgramos de mercurio por litro de agua), cuando el máximo nivel permitido es de 2 UG HG/L”, explicó en su momento el gerente de Acueducto, Hernán Clavijo.

Lo cierto es que este es el nivel más alto de contaminación de mercurio registrado en la última década en el punto de captación de la bocatoma (se desconocen registros en otros puntos de la cuenca), luego de que el pasado 23 de febrero, la Gerencia de Operaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga detectara que los análisis de laboratorio de las muestras de agua cruda tomadas a las 6:00 a.m., a la entrada de la Planta de Tratamiento de Bosconia, al norte de la ciudad, arrojaron una concentración de mercurio total de 100 UGHG/L (microgramos de mercurio por litro de agua). Esto significa que el registro de las trazas de mercurio se elevó, en este episodio, 49 veces por encima del límite permitido para no afectar la salud humana.

Por tal razón ayer el Presidente de la República afirmó que “la lucha que dieron los nortesantandereanos y santandereanos por proteger ese símbolo del agua (Páramo de Santurbán) hoy está fracasando, debido a que se desató una fiebre del oro en la misma sociedad. Ahora somos nosotros mismos que, por el precio elevado del oro, entonces, en masa van a cavar túneles y a echar mercurio. ¿Cuánto mercurio hay hoy en las aguas que llegan al Acueducto de Bucaramanga? ¡Más que nunca!”.

Una investigación periodística de Vanguardia denunció que zona del Páramo de Santurbán ocurre en la actualidad minería ilegal para obtener oro. Esta actividad ocurre en tres minas principalmente: ‘El Indio’, ‘Túnel-Diamante’ y ‘La Perezosa’, que integraban el antiguo proyecto de exploración de Eco-Oro.

Además de estos sectores, la extracción ilegal de oro ocurre en las minas ‘Bodega’ y ‘Emboque’, que si bien no están el área del Páramo de Santurbán, hacen parte del título minero de Minesa. Estas cinco minas pueden congregar a cerca de 600 personas, que invadieron las áreas de los títulos mineros de Eco-Oro y Minesa, para explotar oro y generar contaminación con el uso descontrolado del mercurio.

En su intervención Gustavo Petro hizo énfasis en que la destrucción del Páramo de Santurbán ocurre por la intervención de los mismos santandereanos.

“Luego la lucha por defender el Páramo de Santurbán, de la empresa minera en el pasado Gobierno, no ha triunfado. Está a punto de fracasar, y no en manos de los árabes, sino en manos de los mismos santandereanos. Estos diálogos regionales son entonces para definir qué hacemos. Porque si le vamos a echar mercurio a lo que nosotros mismos nos vamos a tomar allá en las grandes ciudades, pues no es el progreso lo que viene, ni la salud, ni la paz lo que viene. Tenemos que tomar decisiones sobre la región. ¿La región es para la ilegalidad, o la región es para el trabajo? ¿La región es para las mafias de la política contaminada de narcotráfico y cocaína, o la región es para el conocimiento? O escogemos un camino o escogemos el otro”, concluyó Petro ante un auditorio de más de cinco mil personas.

En tal sentido, el pasado 6 de octubre, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, en su visita a Bucaramanga, alertó el riesgo de corrupción de estas mafias de minería en esta zona de Santander. “Es necesario hacerle un seguimiento al proceso de cierre de Eco-Oro. Es vergonzoso lo que está pasando (en el municipio de California) y peligroso para la seguridad de Santander. Estamos teniendo intereses, por fuera de todo interés legítimo social, en una explotación mafiosa de oro con riesgo en derechos humanos. Es muy preocupante que todo esto pueda derivar en violencia. Esto debe ser una prioridad del Gobierno Nacional y también de las autoridades locales. No podemos dejar crecer una situación que después se convierta en un problema grave”.

El pasado 19 de octubre se aplazó por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una audiencia con los mineros en el municipio de California, para una fecha que aún no se ha establecido en atención a revisar “unas solicitudes y sugerencias” de los mineros de la zona. Igual ocurrió con la visita que el pasado miércoles realizaría el Presidente Gustavo Petro a la zona del Páramo de Santurbán.