Luego de las movilizaciones que se dieron este miércoles a favor del aborto, en el marco de la celebración del día de acción global por un aborto legal y seguro, un grupo de encapuchadas intentó incendiar la icónica Catedral Primada de Bogotá.

En video quedaron registrados los gritos y arengas como “mi cuerpo es mío y solo mío y solo mío” mientras se observa a las mujeres vandalizar el templo católico. Así mismo, quedaron grabados los gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá, quienes se mostraron imposibilitados para dialogar con el grupo que cometió la acción destructiva.

“Inaceptable muestra de intolerancia. Un grupo de mujeres a favor del aborto vandaliza y pretende prenderle fuego a la catedral primada a vista y paciencia de funcionarios de la alcaldía. ¿Este tipo de actos no amerita la intervención del Esmad?”, cuestionó el representante a la Cámara, Andrés Forero, a través de su cuenta de Twitter.

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 p.m. y en los registros hechos por ciudadanos no se observó presencia de ninguna fuerza de choque para afrontar el acto vandálico, que dejó daños en el portón de la Catedral Primada. Además, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tampoco se ha pronunciado sobre el hecho.

Los reclamos de grupos feministas a la Iglesia católica, en particular por temas como el aborto, han sido una constante. De hecho, una de las consignas que más repiten durante las movilizaciones es “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, exigiendo a los miembros de esta religión que no opinen sobre este tema en particular.

La movilización se da siete meses después de que en Colombia se despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión, tomada por la Corte Constitucional, ha sido ampliamente criticada, en particular por los sectores más conservadores, debido a que el desarrollo del feto es mayor para el tiempo límite en el que se puede tomar la decisión.

Sin embargo, las defensoras del aborto argumentan que es mayor el impacto en la salud física y mental de las mujeres que se ven forzadas a mantener su embarazo y que, además, los centros de salud tienden a dilatar estos procedimientos hasta el punto de superar los límites de tiempo establecidos.

