Video: Estas son las peticiones por las que los taxistas de Cúcuta saldrán a protestar este jueves

Así lo dio a conocer Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de Norte de Santander (Astans), quien aseguró que todo el gremio 'amarillo' estuvo de acuerdo y que saldrán a bloquear las vías de acceso y salida de la ciudad.

"Está en manos del alcalde que nos dé cumplimiento a lo que pedimos, que remueva ese secretario de Tránsito del puesto, tuvo mucho tiempo y no hizo nada. La frontera ahorita la abren por completo y dónde vamos a andar nosotros los ciudadanos de Cúcuta", dijo Bastos.

"Cada punto se delegó a ciertos paraderos, se entregará el informe a la Policía para que tenga contacto respectivo. Se le pide a la gente que nos respetemos entre todos, tratemos de que nos respalden".

¿Qué piden?

Según el líder Juan Carlos Bastos, los taxistas saldrán a realizar bloqueos y presentarán un pliego de peticiones al alcalde de Cúcuta:

1. Combatir el transporte ilegal de los vehículos de servicio particular de placa extranjera y nacionales que sean sorprendidos prestando el servicio de transporte público de pasajeros individual (transporte informal) a través de las plataformas tecnológicas como son Indriver y Maxim, Uber y carros particulares que prestan servicio por puestos y mototaxis por todo el departamento por parte de las autoridades de tránsito y transporte.

2. Se nos informe que ha pasado con la desvinculación de las licencias de transito de los vehículos que se han sorprendido prestando el servicio público en carros particulares.

3. Control y vigilancia de la policía de Tránsito y transporte a los carros de placas extranjeras que vienen de Venezuela a dejar servicios en Cúcuta y así mismo se deben devolver sin servicios, así sea familiar ese fue el acuerdo que llegaron las autoridades competentes.

4. Solicitamos el pico y placa pares e impares para el vehículo particular, llegado el caso de no ser así, solicitamos que se incremente el digito al carro particular y nos coloquen a nosotros un digito al vehículo de servicio público individual.

5. Solicitamos urgente el convenio con la Policía de Tránsito y de la misma manera con la grúas.

6. Se realice un estudio para disminuir el costo de la tarjeta de operación, ya que en Cúcuta es la ciudad donde se evidencia el precio más alto que existe en el país.

7. Solicitamos la pavimentación de la malla vial de Cúcuta ya que se encuentra deteriorada. Así no sean todas, que se empiece por las que estén en peor estado.

