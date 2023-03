Video: Grababan video para tiktok y sufrieron grave accidente

El video lo cuenta todo.

Los jóvenes a bordo de la camioneta Hyundai Tucson, coreaban canción del reguetonero Feid mientras uno de ellos conducía.

Segundos después se ve las caras de terror: estaban apunto de tener un accidente.

“Bebé me siento en California, porque bebo y no me dicen nada”, cantaban.

Las caras de los ocupantes del vehículo y las vueltas que dio el mismo quedaron grabadas en el video.

“Estrellé el carro de mi papá”, se oía al fondo.

A pesar de que el susto fue grande, no pasó de eso, de un susto, pues las autoridades viales de Córdoba no reportaron víctimas mortales ni heridos.