$!Video: homenaje y despedida de Paula Durán, colombiana muerta en EE. UU.

Concurrido ha sido el homenaje y despedida de la colombiana Paula Durán, quien se hizo conocida en Colombia y en Latinoamérica por pedir visas humanitarias en EE. UU. para que sus padres pudiesen acompañarla en su lecho de muerte. Esta mujer de 27 años, y madre de tres hijos, luchó contra un cáncer devastador de cerebro y estómago, pero perdió la batalla el 24 de enero.

Las demostraciones de cariño y admiración para Paula no cesaron en el cementerio Queen of the Heaven (Reina del Cielo) en la ciudad californiana de Lafayette.

Compungido y con lágrimas en su rostro, Sergio Vega Balaguera expresó en medio de las honras fúnebres: “A mi monita la llevaré en el alma. Te amaré hasta el último suspiro de mi vida”.

Vega Balaguera dijo además: “Agradezco infinitamente todas las demostraciones de cariño y solidaridad para mi amada esposa e hijos”.

Por su parte, Gloria Camargo, madre de Paula, sostuvo: “Ella ahora descansa en paz y mis nietos tienen un angelito en el cielo que los cuidará”.

Medios de comunicación, amigos cercanos, familiares y personas de la comunidad latina fueron a darle el último adiós en cuerpo presente a la también llamada titán de la esperanza y solidaridad.