Video: Indignación en Norte de Santander por muerte de perro que involucra al congresista Wilmer Carrillo

Cámaras de seguridad grabaron cómo a las 6:36 de la tarde, del sábado 22 de enero, cuatro camionetas pasan por la calle 13, la vía principal que es de acceso y salida de ese lugar hacia Pamplona.

En la grabación se ve que el perro camina por la calle, mientras los vehículos transitan uno tras otro. Sin embargo, fue el cuarto carro que terminó atropellándolo.

“Este es un pueblo tranquilo. Acá no se conduce a alta velocidad. Son calles urbanas en las que los vehículos no pueden pasar los 33 kilómetros de velocidad”, dijo un poblador de la zona.

Los vecinos, que a esa hora estaban en el sector, dieron aviso a la dueña del perrito, quien llegó a alzarlo y luego lo enterró en una finca que queda a unos 25 minutos.

“Cuando llegué estaba muerto. Los niños que siempre se la pasan por la cuadra lo tenían rodeado, había también varios adultos”, dijo Gloria Márquez, dueña del canino, quien confesó que aun llora por su mascota.

Para la mujer, sepultar en compañía de su esposo a la mascota que tenía una particular manera de ser con ellos fue muy doloroso y están en el proceso de aceptar que lo perdieron.

¿Quién fue?

Para los toledanos, no hay duda de que el responsable de este hecho está dentro del esquema de seguridad del representante a la Cámara por el partido de la U, Wilmer Carrillo, quien llegó a Toledo hacia las 3 de la tarde de ese sábado y sostuvo varias reuniones y hasta realizó recorrió algunos puntos del municipio como se evidencia en algunas fotografías conocidas por La Opinión.

“El presentante a la Cámara salía a esa hora del municipio; si iba o no en ese cuarto carro no lo sabemos, pero era su responsabilidad no dejar pasar por alto esta situación. Peor aún, que han pasado varios días y no se tiene ningún pronunciamiento de su parte”, dijo otro poblador.

Otro accidente

Sumado a lo ocurrido en Toledo, se conoció que uno de los vehículos del esquema de seguridad del representante a la Cámara sufrió un accidente esa misma noche.

En un documento con fecha del 23 de enero, dirigido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) se lee un informe del volcamiento del vehículo de placas JMR763, perteneciente al esquema del político nortesantandereano, cuando se desplazaban desde Toledo a Chinácota.

“A la altura del páramo Mejué, transitando por una curva, desafortunadamente y por el caso fortuito, un vehículo invade nuestro carril haciendo que pierda el control del mismo, en el momento se realiza maniobra para no chocar de frente, se pierde el control y se da el volcamiento”, se lee en el documento, en el que añaden que quien ocasiona tal hecho, se dio a la fuga.

Aunque La Opinión insistió en comunicarse con el representante a la Cámara, este no atendió ninguna llamada ni respondió los mensajes dejados en su WhatsApp.