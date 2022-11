Video: Indignación por mujer que arrastraba a un perrito desde un carro en movimiento

La denuncia se hizo a través de redes sociales. Allí se ve al animal cansado, amarrado a su correa, y que sale de una de las puertas del vehículo. Los hechos ocurrieron en la vía Quebradaseca – Buga, en el Valle del Cauca.

“Esta señora llevaba un perrito amarrado con el carro en movimiento. El ciudadano que grabó tuvo que cerrarla para salvar al perrito, pero lamentablemente se lo llevó. Por favor, encontrar a esta señora, el perrito corre peligro”, señaló la cuenta de Twitter que difundió el video.

Luego de que el ciudadano que estaba grabando le hiciera el reclamo, la mujer toma al perro, lo mete dentro del vehículo y le dice al joven que estaba, “metiéndose en lo que no le importa”.

Algunos internautas se dieron a la tarea de ubicar los datos de la mujer por la placa, quien aparentemente se llama Dilia Ramírez Cuenca.

“Lastimosamente al perrito le tocó irse con ella. No me imagino cuántas cosas horribles le toca vivir con esta loca, ojalá me ayuden a compartir este video para que llegue a ella y a su núcleo familiar”, dijo el ciudadano que grabó el infame hecho.