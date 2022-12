Video: ¡Indignante! Mujer tiró al piso las frutas de vendedor ambulante

Todo parece indicar que la mujer llegó a cobrarle al vendedor informal, quien se encontraba a pocos metros de su carrito ganándose lo del diario. Tras cruzar unas palabras, la mujer tiró el carro al suelo delante de varias personas, hecho que quedó registrado en un video que hoy le da la vuelta al país por redes sociales.

“Mire el reguero que le hizo al hombre que está camellando, mire cómo le botó la mercancía”, se escucha decir a quien hace la grabación.

Las frutas y verduras que estaba comercializando la víctima cayeron al suelo sin que nadie hiciera nada, ante la mirada del vendedor informal, quien no supo cómo actuar y tan solo guardó silencio.

Posterior a que se hiciera viral este hecho y causara repudio y rechazo en la población, la mujer involucrada salió a dar su versión y dijo que no se trataba de una deuda de 10 mil pesos sino de casi un millón.

“Les pido perdón a todos por lo que hice porque estamos en unos tiempos muy difíciles, pero quiero que me entiendan también y me escuchen. Esa persona también me hizo daño porque en realidad yo lo único que hice fue ayudarlo... me dejé llevar por un momento de ira de rabia y por defender lo mío, realmente”, exclamó la mujer identificada como Keyla Gil.

Por su parte, la alcaldía de Santa Marta rechazó este hecho y dijo que se encuentran buscando al hombre afectado para poder restablecer sus derechos.

“Conscientes del compromiso social y humanitario que caracteriza al Gobierno Distrital, desde la Secretaría de Promoción Social se extiende un mensaje de rechazo ante estas actuaciones, mientras se espera contar con la colaboración de la ciudadanía a fin de identificar a la víctima de esta penosa agresión, con el fin de extenderle la oferta social y humanitaria para la restitución de sus derechos”, indicó la administración municipal.