Video: Jóvenes le sabotean una rueda de prensa a Federico Gutiérrez

Según quedó captado en algunos videos que se difundieron a través de las redes sociales, justo cuando Gutiérrez comenzaba a hablar, los manifestantes lo interrumpieron con insultos y lo acusaron de ser enemigo de los jóvenes y los vendedores ambulantes.

“Estamos cansados de escuchar a la gente con usted”, le gritó un joven de buzo amarillo que liberaba la manifestación, en la que participaba aproximadamente una docena de personas. “Aquí en Medellín los jóvenes no lo quieren”, añadió.

Tras observarlos por varios segundos, Gutiérrez confrontó a los manifestantes señalándolos de ser de la Primera Línea. “Una cosa diferente es que ustedes y los de la Primera Línea estén dando una orden”, expresó el candidato, quien acto seguido dio la espalda y se movió de lugar.

Varios minutos después, Gutiérrez amplió su versión de lo ocurrido a través de un escrito que publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

“Hoy la primera línea interrumpió nuestra rueda de prensa en EPM. Decían ser jóvenes, decían que no les interesaban los argumentos y afirmaban que los jóvenes no nos quieren. ¿Ellos son los representantes de los jóvenes? Ellos que usan las vías de hecho y evaden los argumentos? Yo no lo creo. Yo sé que la inmensa mayoría de los jóvenes buscan salir adelante sin violencia y sin agredir a los demás”, expresó el candidato.

“El nuestro, será un gobierno para todos, donde los jóvenes tendrán esperanza y empleo en torno a la industria del entretenimiento, la tecnología o en cualquier área donde quieran cumplir sus sueños. Vamos a trabajar de la mano de los jóvenes de Medellín”, añadió Gutiérrez.