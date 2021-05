Video: La entrevista sobre el paro que desató la molestia de Álvaro Uribe en CNN

En la noche del 4 de mayo, Uribe fue el invitado del periodista Fernando del Rincón, en su programa Conclusiones que se transmite en vivo por CNN en español.

La idea del espacio era debatir sobre los hechos que está viviendo Colombia en medio del Paro Nacional, las denuncias de la ONU sobre arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza por parte de uniformados y el bloqueo en las principales vías del país.

En esta entrevista, Uribe reiteró que los “colombianos debemos dar un apoyo a nuestras fuerzas armadas”.

El momento polémico de la entrevista, y que se volvió viral en redes sociales, se dio cuando Rincón dio paso a comerciales y le adelantó al exmandatario lo que le iba a preguntar una vez volvieran.

“Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez”, dijo el periodista.

Esta afirmación causó la molestia de Uribe. “Yo no le puedo aceptar ese trato, usted no me está llamando a mí como periodista sino como político”, dijo notablemente alterado.

“Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez”, reiteró el periodista de CNN.

En ese momento, Uribe Vélez afirmó que la entrevista era una emboscada y pidió al periodista que le diera la oportunidad de responder.