Video: Las polémicas frases del 'balconazo' de Gustavo Petro en el Día del Trabajo

Ante cientos de personas que decidieron salir a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro pidió a sus simpatizantes apoyar las reformas que se están tramitando.

El jefe de Estado pidió que no dejaran solo al Alto Gobierno ante la reestructuración que quiere. "En estos mismos tiempos de reforma, de revolución en marcha, necesitamos al pueblo colombiano. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de privilegiados. Es el momento de los cambios y no hay que retroceder. La paz de Colombia reclama nuestra presencia. La gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice", dijo Petro mientras que los asistentes al 'balconazo' aplaudían su discurso.