En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve a una patrullera alegando con un joven porque no le cree que sea el mismo que aparece en la cédula.

"Esa foto no es de usted ahorita. Usted no es el mismo", dice esta mujer de quien se desconoce la identidad.

"¿Cómo así que no soy yo, cómo me va a decir que no soy yo?", le pregunta este joven con tono de que está aterrado con los argumentos de la patrullera.

A lo que ella de manera insólita responde: "Porque empezando mire el corte y mire la ropa con la que está vestido", argumenta con total seguridad.

"¡Ah es por la ropa"., dice unos de los jóvenes a quienes no les queda más remedio que reírse de esa situación.

Y el joven a quien se está cuestionando su identidad dice: "Entonces tengo que estar vestido con la misma ropa de la cédula".

Este video se ha convertido en objeto de burlas de los usuarios en las redes sociales por el argumento de la patrullera.

"Ella tampoco lleva la misma ropa", "a mi ya no me queda la ropa de ese entonces", "más de uno tiene que sacar nueva cédula", son algunos de los comentarios de las personas.

Por el momento se desconoce la identidad de la uniformada así como el lugar de Colombia donde se presentó este hecho.